Dal centro stampa di Doha, Lionel Scaloni, ct della Nazionale argentina, parla insieme a Lionel Messi alla vigilia della gara di debutto nei Mondiali in Qatar contro l'Arabia Saudita. Annunciando che la formazione per domani è fatta, pur non avendo fatto i nomi e sottolineando come i suoi giocatori siano arrivati sfiancati da un mese di impegni incredibile coi propri club: "I giocatori hanno avuto un mese di ottobre terribile, con tante partite. Molti sono arrivati ​​con problemi, abbiamo dovuto fare in modo che tutti arrivassero nelle migliori condizioni. Ottobre è stato molto carico di tutti quelli che giocano nell'élite. È stato un mese difficile, soprattutto in vista del Mondiale”.