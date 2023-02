Dal canto suo, “l’Inter ha comunicato che sta guardando un’altra area mi dicono fuori Milano, veramente non mi hanno nemmeno accennato dove sia perché c’è un accordo di riservatezza. È chiaro che viene fuori una cosa molto evidente, cioè che il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno. Sarà un problema per il Comune, ma facciamo un passo alla volta. Sono amareggiato da sindaco, da cittadino e da tifoso, ma ormai è una cosa che abbiamo ampiamente capito. Sarà un problema per noi. Ormai San Siro vale talmente poco che il Comune potrebbe cederlo a una delle due squadre a prezzo stracciato”.

“Continuo a desiderare - prosegue Sala - che l’Inter resti nel Comune di Milano, quello che oggi dicono è che altre aree non ne vedono. Ma in effetti se facciamo mente locale a tutte le aree di cui si è parlato in questo periodo, oltre a San Siro si è parlato di Sesto San Giovanni e San Donato prima dell’ipotesi La Maura, se in tutto questo tempo non si è parlato di altre ipotesi su Milano è perché non c’è. La proprietà del club nerazzurro non darebbe garanzie? Dovete chiedere al Milan. Non credo si possano fare illazioni sulle proprietà da una parte e dall’altra. Evidentemente il Milan nell’ipotesi di andare da sola vuole sganciarsi dall’Inter. Noi non abbiamo dubbi sulle proprietà, evidentemente al giorno d’oggi sono transitorie ma nel momento in cui un contratto è firmato si sarebbero fatte le verifiche”.