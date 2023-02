Arrivano dal Belgio i calciatori che mediamente guadagnano di più tra quelli che militano nei club dei cinque maggiori campionati europei. A rivelarlo sono i dati emersi da un’analisi condotta da Off The Pitch, che ha preso in esame tutti i calciatori e li ha divisi per nazionalità, per poi stilare una classifica sulla base dello stipendio medio percepito. Per calcolare lo stipendio medio dei giocatori, Off The Pitch ha preso in considerazione solamente gli stipendi base per arrivare al dato medio per ogni nazionalità. Questo significa che non sono stati tenuti in considerazione eventuali bonus presenti nei contratti analizzati e premi alla firma per i giocatori presenti nello studio. Da questo calcolo si evince come Romelu Lukaku e soci siano quelli che guadagnano di più, con una media per calciatore di poco superiore ai 4 milioni di euro (4.067.370) e sono 41 in totale fra Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League e Serie A. I più numerosi sono i francesi che nelle 5 leghe hanno ben 375 giocatori, subito dietro spagnoli (339), tedeschi (270), italiani (237) e inglesi (196).