Lautaro non segna ma si dimostra ancora una volta leader con la Nazionale argentina. Giocate da urlo, il velo geniale per il gol di Mac Allister e gli elogi di Scaloni. E per Palacios arriva finalmente il primo allenamento ad Appiano.

