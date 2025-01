Sono giorni di fuoco in casa Inter dopo la sconfitta deludente in finale di Supercoppa contro il Milan. Il mercato potrebbe accendersi all'improvviso in entrata e in uscita, occhio alla situazione Frattesi e al gigante Juma Bah del Valladolid per la difesa. Antonello pronto a diventare il nuovo CEO della Roma.

