Kiss Kiss Napoli lancia un'importante indiscrezione di mercato: l'Inter è pronta a trattare per il cartellino di Giovanni Di Lorenzo. Da Taremi a Zielinski, cosa manca ancora a questa squadra? Inzaghi intanto insegue diversi record e si toglie qualche sassolino dalla scarpa.