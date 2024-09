Approvato il bilancio 23/24 dal CdA nerazzurro. Grandissimi passi in avanti della società guidata ora da Oaktree, ricavi in aumento e perdite in calo. La squadra chiamata a reagire sabato contro l'Udinese.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).