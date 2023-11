Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Borzillo.

Bastoni lascia il ritiro della Nazionale dopo il risentimento accusato in allenamento al polpaccio destro. Il difensore nerazzurro rischia di saltare la Juventus e non solo, anche le gare contro Benfica e Napoli sono a rischio. Dopo l'infortunio di Pavard, un'altra tegola in difesa per Inzaghi che studia nuove possibilità.