Henrikh Mkhitaryan è il giocatore che, assieme a Simone Inzaghi, ha analizzato in conferenza stampa e con i broadcaster la sfida tra Inter e Bayern Monaco a poche ore dal fischio d'inizio della sfida. Ad Amazon Prime Video, nella preview confezionata per l'occasione, Alessandro Alciato ha parlato anche delle parole pronunciate dall'armeno in conferenza stampa: il centrocampista ha infatti dichiarato che potrebbe chiudere a fine stagione o andare avanti per uno o due anni.

In realtà, è la precisazione che viene fatta nella preview, il giocatore non avrebbe alcuna intenzione di smettere alla fine della stagione in corso. Quella di Mkhitaryan è però classificabile più come una battuta. Non c'è la minima possibilità, racconta lo stesso Alciato, che il giocatore possa lasciare a fine stagione: ad oggi gli mancherebbero troppo le emozioni che si vivono in partite come quella di stasera. L'intenzione del calciatore, come raccontato proprio a Prime, sarebbe quella di restare ancora un anno all'Inter onorando il contratto in scadenza nel giugno 2026.