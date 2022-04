In casa Inter non c’è tempo per abbassare la guardia. E dopo la vittoria sulla Roma dell’ex Josè Mourinho, la squadra si è ritrovata già questa mattina ad Appiano Gentile per preparare la trasferta di Bologna. Scarico, come di consueto, per chi ha giocato il match di ieri, normale allenamento per gli altri. Arrivano notizie non troppo confortanti da Felipe Caicedo e Arturo Vidal, assenti contro i giallorossi.