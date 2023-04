"Vogliamo regalare i tre punti a Galliani". Poche parole, quelle di Palladino, che avevano il suono di un sogno. Nessun auspicio, ma il caldo desiderio di un Monza che aveva iniziato malissimo la stagione, per poi proseguirla all'insegna di ritmo e qualità. E sin dal riscaldamento Galliani sente quello che per lui è un derby. Le telecamere lo pizzicano mentre fa un video dei suoi giocatori mentre eseguono le consuete procedure pre-partita. L'atmosfera di una partita importante per l'Inter, considerando il pareggio del Milan nel pomeriggio a Bologna. L'avvio è con il possesso biancorosso, coraggioso e anche verticale, in alcune circostanze. Le chiusure delle linee centrali sono la chiave degli sviluppi difensivi su entrambi i fronti. Correa ha l'occasione buona, ma non la sfrutta (e non è una novità), centrando Izzo nel tiro diretto all'angolino.

BOTTA E RISPOSTA. La truppa brianzola s'accende in ripartenza, provando a correre sui binari dopo la circolazione palla spesso prevedibile e scolastica. In sessanta secondi si infuria il confronto, tra la gestione nello stretto di Correa, l'annesso e connesso miracolo di Di Gregorio e la ripartenza temibile del Monza su disattenzione e leggerezza di Asllani. Colpani vince prima il rimpallo e corre sul binario per il posizionamento a centro area, sorretto da De Vrij, che anticipa Dany Mota pronto a segnare a porta sguarnita. I cross di Dumfries sono dosati con precisione pari a zero, le intuizioni scarseggiano e il campo raramente si apre. Pessina scaccia il pressing con una dolce giocata a metà campo, le linee reggono, tuttavia la preparazione ai tentativi offensivi sembra non iniziare ancora. Il Monza spezza le pressioni con le iniziative di Colpani e Caprari, andando vicino al bersaglio grosso con la fisicità di Izzo da corner.