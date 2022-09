Ospite del programma "Rothen s'enflamme" sulle frequenze di RMC Sport, Luis Campos, consigliere calcistico del Paris Saint-Germain, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni pubbliche da quando ha assunto l'incarico di braccio destro di Nasser Al-Khelaifi. Ovviamente parlando del lavoro svolto durante il calciomercato estivo, chiuso senza gli effetti speciali per la decisione dell'Inter di non cedere Milan Skriniar: "Non sono soddisfatto al 100%, siamo arrivati alla fine della sessione senza il perfetto equilibrio. Difensore centrale? Non abbiamo parlato solo con Skriniar, non siamo riusciti a prendere ciò che ci serviva", ha concluso il dirigente portoghese.