Michał Probierz,CT della nazionale polacca, rimanda a casa Nicola Zalewski. La notizia arriva nelle prime ore del lunedì dalla Federcalcio polacca. Il giocatore dell'Inter non prenderà parte alle gare della nazionale contro Lituania e Malta valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Oltre all'interista tornerà a casa anche Walukiewicz del Torino. I due verranno sostituiti da Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia Białystok) e Dominik Marczuk (Real Salt Lake), inizialmente convocato nell'Under 21.

Il laterale interista è attualmente fermo per infortunio a causa di un risentimento al soleo della gamba destra annunciato il 24 febbraio scorso. Dovrebbe tornare a disposizione per la sfida all'Udinese del 30 marzo. In poche parole, una buona notizia per Simone Inzaghi che potrà lavorare con lui nel corso di questa sosta.