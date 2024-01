Dopo la Coppa Italia, Torino è ancora amara per l'Inter di Cristian Chivu che perde 1-0 anche contro la Juventus e subisce così la prima sconfitta nel campionato Primavera. I nerazzurri partono bene e creano ghiotte occasioni che Radu riesce a neutralizzare anche con il supporto dei compagni di squadra. Con il trascorrere dei minuti i padroni di casa si agganciano al ritmo partita e iniziano a gestirlo, senza tuttavia dare troppo fastidio a Calligaris. Anzi, su un capovolgimento di fronte è l'Inter che si divora letteralmente la rete del vantaggio con Kamaté, che manda fuori un rigore in movimento e grazia gli avversari.

Nella ripresa la prima opportunità da gol capita a Di Maggio, che calcia con il sinistro ma trova ancora la reattività di Radu a opporsi. Poi, dal nulla, il neo entrato Scienza trova l'angolino con un sinistro chirurgico da fuori area, sbloccando all'improvviso lo 0-0. Da quel momento i nerazzurri faticano a trovare il bandolo della matassa e nonostante i cambi di Chivu l'inerzia non cambia. Il blocco tattico di Montero regge e la Juventus non corre rischi fino al fischio finale dell'arbitro che sancisce uno stop inatteso ma meritato per l'Inter, che come contro il Torino non riesce a esprimere le proprie qualità e si fa bloccare troppo agevolmente.

IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 1-0

Marcatori: 59' Scienza (J).

JUVENTUS (3-4-2-1): 40 Radu; 15 Savio, 23 Bassino (6 Domanico 46'), 31 Gil; 13 Turco; 25 Ngana (28 Owusu 55'), 8 Ripani, 16 Pagnucco; 29 Crapisto (19 Scienza 55'), 22 Florea; 32 Pugno (9 Biggi 75'). A disposizione: 12 Zelezny, 2 Martinez, 3 Firman, 4 Boufandar, 17 Giorgi, 18 Grosso, 26 Finocchiaro. Allenatore: Paolo Montero

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo (26 Miconi 54'), 15 Stante, 6 Stabile, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic (31 Zanchetta 85'), 8 Di Maggio; 10 Kamate (29 Diallo 67'), 9 Sarr (22 Spinacce 54'), 11 Quieto (14 Berenbruch 54'). A disposizione: 21 Raimondi, 16 Guercio, 19 Matjaz, 24 Ricordi, 28 Mazzola, 33 Alexiou. Allenatore: Cristian Chivu.

Ammoniti: Bassino (J), Savio (J).

Arbitro: Lovison

Assistenti: Morea-Cardona



RIVIVI IL LIVE

94' - Finisce qui, una brutta Inter lascia alla Juventus l'intera posta in palio: Scienza firma la vittoria bianconera.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero. L'Inter fa fatica a creare occasioni.

84' - Proprio Stankovic lascia il posto in campo a Zanchetta.

81' - STANKOVIC! L'Inter recupera palla al limite dell'area bianconera, il centrocampista può prendere la mira ma il diagonale è molto impreciso.

80' - Stankovic apparecchia per Cocchi che tenta un tiro a giro con il piede sbagliato: altissimo.

77' - Cross dal fondo di Berenbruch e Domanico anticipa all'ultimo in corner Spinaccè.

75' - Altra sostituzione tra i bianconeri: fuori Pugno, dentro Biggi.

68' - Cambio per Chivu: dentro Diallo, fuori Kamaté.

60' - SCIENZA PORTA AVANTI LA JUVENTUS: SINISTRO CHIRURGICO DA FUORI AREA E RISULTATO SBLOCCATO.

56' - Sostituzioni anche per Montero: fuori Crapisto e Ngana, dentro Scienza e Owusu.

55' - Cambi nell'Inter: dentro Spinaccè, Miconi e Berenbruch, fuori Sarr, Aidoo e Quieto.

54' - DI MAGGIO! Inserimento in area del centrocampista che calcia di sinistro e trova la risposta di Radu!

50' - Break di Di Maggio che serve Sarr, Gil e Radu non si capiscono e il difensore deve allontanare in fallo laterale.

48' - Savio ferma la ripartenza di Quieto sgambettandolo: ammonito.

12.02 - Inizia il secondo tempo!

12.00 - Tornano in campo le squadre per il secondo tempo. Domanico al posto di Bassino tra i bianconeri.

Prima frazione molto combattuta a Vinovo tra Juventus e Inter, anche se nessuna delle due squadre è riuscita ancora a fare breccia e a sbloccare lo 0-0. L'inizio dei nerazzurri è convincente, per circa 15 minuti i bianconeri faticano a uscire dalla propria metà campo e rischiano di capitolare. Radu è bravissimo prima su Sarr e poi a sventare, con l'aiuto dei compagni, praticamente sulla linea di porta un batti e ribatti in piena area di rigore. Alla Juventus serve tempo, ma poi la squadra di Montero alza il baricentro ed equilibra le forze in campo costringendo gli avversari anche a coprirsi per evitare pericolosi inserimenti e puntare sulle ripartenze. Su una di queste ha del clamoroso l'errore sotto porta di Kamaté, ben servito da Quieto: pallone fuori a botta sicura con Radu già rassegnato a capitolare. Dopo questa grande chance succede poco o nulla nelle rispettive aree, prima del duplice fischio finale.

45' - Senza un secondo di recupero l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Reti inviolate a Vinovo tra Juventus e Inter.

38' - Crapisto duro su Stabile che resta a terra dolorante qualche secondo, ma per l'arbitro non c'è fallo.

37' - Cross da destra di Stankovic e buona chiusura di Bassino che controlla fisicamente Sarr e favorisce l'uscita di Radu.

27' - STANKOVIC! Il centrocampista prende la mira da fuori area ma esce un rasoterra che si perde a lato!

25' - Cartellino giallo per Bassino che trattiene vistosamente Sarr lanciato in profondità.

22' - KAMATE' Cosa si è divorato! Gran palla in mezzo di Quieto per l'esterno d'attacco che da solo manda fuori con il suo piede preferito a Radu battuto!

22' - RIPANI! Il centrocampista calcia in porta dal lato corto ma il pallone si abbassa in ritardo e termina alto non di molto.

18' - Calligaris calcola male i tempi dell'uscita ma riesce comunque a spazzare via il pallone con i piedi!

12' - Sulla punizione di Ripani stacca bene Turco ma non trova la porta, mandando alto.

6' - SARR! Grande parata di Radu sul sinistro dell'attaccante. Poi si crea un autentico caos nell'area bianconera e ancora il portiere riesce a evitare che il pallone entri, aiutato dalla difesa che spazza via!

5' - Inter padrona del campo, incursione di Kamaté sbrogliata dalla difesa bianconera con difficoltà.

11.01 - La partita è iniziata!

10.58 - Le squadre entrano in campo per il saluto al pubblico.