Buona la prima per l'Inter di Cristian Chivu, che supera 2-0 l'Empoli grazie alle reti di Akinsanmiro in chiusura di primo tempo e Spinaccé nella ripresa. Partita condotta bene e per lunghi tratti dai nerazzurri, pericolosi soprattutto sugli esterni con Kamate (il migliore) e Di Maggio. Ottimo anche l'ingresso di Spinaccé che ha siglato il raddoppio e propiziato altre occasioni pericolose, oltre ad aver colpito un palo. Peccato per il rosso nel finale a Kamate, davvero ingenuo per entrata da tergo su un avversario davvero inutile, che macchia una buona prestazione. Per l'Empoli solo qualche contropiede sempre ben neutralizzato dalla retroguardia nerazzurra.

Il tabellino

Marcatori: 46' Akinsanmiro (I), 48' Spinaccè (I).

INTER (4-3-3) 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 6 Stabile (23 Maye 46'), 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic (31 Zanchetta 62'), 8 Di Maggio (14 Berenbruch 62'); 10 Kamate, 9 Sarr (7 Owusu 90'), 11 Quieto (22 Spinaccè 46'). A disposizione: 12 Tommasi, 21 Raimondi, 13 Motta, 16 Guercio, 17 Vedovati, 28 Mazzola. Allenatore: Cristian Chivu.

EMPOLI: 1 Seghetti, 7 Barsi, 9 Corona (11 Bocci 69'), 16 Stassin, 25 Ignacchiti, 28 Indragoli, 37 Kaczmarski (8 Stoyanov 88'), 55 Mannelli, 80 Vallarelli, 87 Bucancil (10 Sodero 69'), 99 Barsotti. A disposizione: 13 Vertura, 2 Gaj, 21 De Ferdinando, 24 Bacciardi, 29 Tosto, 31 Tatti, 71 Pauliuc, 98 Dragoner. Allenatore: Alessandro Birindelli.

Ammoniti: Barsi, Ignacchiti (E), Zanchetta (I). Espulsi: Kamate (I).

Rivivi il match

97' - Finisce qui! L'Inter vince al suo esordio nel campionato di Primavera 1 superando 2-0 l'Empoli!

97' - Empoli pericolosissima con un cross dentro che Vallarelli spara alto disturbato da un difensore, intervento decisivo.

90' - Sette minuti di recupero.

90' - Nell'Inter entra Owusu per Sarr.

90' - Cartellino giallo anche per Zanchetta.

88' - Nell'Empoli Stoyanov per Kaczmarski.

88' - Fiammata di Barsotti dalla distanza, palla che sibila vicino al palo sinistro di Calligaris.

85' - Grossa ingenuità di Kamate! Che macchia una prestazione fin qui da migliore in campo con una brutta entrata da dietro su Ignacchiti: rosso diretto, non protesta neanche.

84' - Botta di Sodero dalla distanza che però colpisce in pieno volto Maye, che resta a terra.

78' - Ignacchiti con il piede a martello sulla gamba di Cocchi, giallo sacrosanto. Resta dolorante il nerazzurro che viene soccorso dai sanitari.

76' - Dragoner per Stassin nell'Empoli.

74' - Scambio di favori stavolta tra Sarr e Spinaccé, quest'ultimo se ne va dalla sinistra e prova il tiro a incrociare che incoccia il palo pieno!

72' - Spinaccé lancia in profondità Sarr con un tacco geniale, l'attaccante entra in area ma si incarta e si fa chiudere in angolo.

71' - E si riparte.

70' - Cooling break.

69' - Primo cambio anche per l'Empoli: Bocci per Corona e Sodero per Nabian.

66' - Crampi anche per Corona, il caldo è davvero intenso: lo aiuta Stante.

62' - Problemi fisici per Stankovic che resta a terra e poi esce claudicante. Al suo posto entra Zanchetta. Entra anche Berenbruch per Di Maggio.

61' - Si vede anche l'Empoli: assist di Mannarelli da sinistra per Corona, tiro deviato in corner.

59' - Bella iniziativa di Akinsanmiro che se ne va con una serie di dribbling sulla destra, appoggio centrale per Di Maggio il cui tiro è centrale e debole.

54' - Fallo di Barsi su un avversario, arriva il giallo per lui.

49' - GOOOLLL!! SPINACCE' APPENA ENTRATO!! Di testa devia in rete un bel cross di Stankovic direttamente da calcio d'angolo!

48' - Punizione battuta da Stankovic dalla distanza, Corona in barriera devia in angolo.

47' - Sarr se ne va centralmente, ma non calcia, apre per Kamate che da destra mette dentro, esce Seghetti e blocca.

46' - Comincia la ripresa!

46' - Due cambi nell'Inter: Maye e Spinaccé entrano al posto di Quieto e Stabile.

46' - Squadre in campo, tra poco comincia la ripresa.

----------------------------------------------

L'Inter chiude in vantaggio meritatamente un primo tempo che ha visto un predominio territoriale pressocché totale dell'Inter, con l'Empoli tutta chiusa in difesa e pronta a ripartire in contropiede con Barsotti o Corona ma sempre prediligendo prima la fase difensiva. Che funziona molto bene, anche usando il fisico e qualche fallo per fermare le avanzate nerazzurre, portate soprattutto da Kamate sulla destra e Cocchi da sinistra. Match che però non si sblocca fino al 46', quando Kamate all'ennesimo cross pesca la testa di Akinsanmiro che approfitta di un non perfetto posizionamento del portiere Seghetti e infila all'incrocio più lontano.

45'+3 - FINISCE IL PRIMO TEMPO. Inter avanti grazie alla rete proprio allo scadere di Akinsanmiro.

45'+1 - GOOOLLL INTEEERR!! AKINSANMIRO! Ottimo cross di Kamate da destra, testa di Akinsanmiro che infila all'angolino!

45' - Due minuti di recupero.

42' - Nabian da fuori area sterza sul destro, tiro di sinistro, altissimo.

39' - Break dell'Empoli con Barsotti sulla sinistra, cross dentro, Stante anticipa anche il portiere in uscita e in scivolata mette fuori.

38' - Ancora Kamate pericolosissimo da destra, cross teso in area sul quale nessuno riesce a intervenire, finisce a terra Di Maggio ma per l'arbitro è tutto regolare.

37' - Anche Federico Dimarco presente a bordo campo per la prima uscita della formazione di Chivu.

34' - Cross da destra dell'Empoli, Aidoo anticipa anche il proprio portiere e mette in corner svirgolando un po' il pallone: rischio autogol.

27' - Riprende il match.

25' - Cooling break: si dissetano i calciatori in un clima rovente.

22' - Ancora Cocchi da sinistra si esibisce in un paio di dribbling, palla tesa dentro deviata in corner.

20' - Interessantissimo tiro-cross di Cocchi da sinistra, deve smanacciare di pugno Seghetti che allontana.

17' - Akinsanmiro apre bene per Kamate sulla destra, palla dentro per Sarr che davanti la porta disturbato da un difensore fallisce il tiro a rete.

13' - Alla prima occasione l'Empoli si rende pericoloso con Barsotti che se ne va sulla sinistra ed entra in area, ma al momento di mettere dentro scivola e si trascina la palla sul fondo.

12' - Inter molto attiva sulla fascia destra, Aidoo o Kamate con i loro giochi di gakmbe costringono spesso l'Empoli al fallo o alla chiusura in corner.

8' - Kamate da destra mette dentro per Sarr, chiuso ancora in corner.

4' - Di Maggio anticipato di un soffio in corner dopo un cross da destra.

4' - Molto aggressivo l'Empoli in questo avvio, già diversi falli sui portatori di palla nerazzurri.

1' - Comincia il match!

18.00 - Squadre schierate a centrocampo per i saluti di rito.

17.58 - Tutto pronto, squadre in procinto di fare il loro ingresso in campo.

---------------------------------------------

L'attesa è finalmente finita, riparte anche il campionato Primavera 1. Tra poco, con fischio d'inizio alle ore 18, ripartirà l'avventura dell'Under 19 di Cristian Chivu che al KONAMI Youth Development Centre se la vedrà contro l'Empoli.

Ecco intanto le scelte ufficiali dei due allenatori:

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 6 Stabile, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 9 Sarr, 11 Quieto. A disposizione: 12 Tommasi, 21 Raimondi, 7 Owusu, 13 Motta, 14 Berenbruch, 16 Guercio, 17 Vedovati, 22 Spinaccè, 23 Maye, 28 Mazzola, 31 Zanchetta. Allenatore: Cristian Chivu.

EMPOLI: 1 Seghetti, 7 Barsi, 9 Corona, 16 Stassin, 25 Ignacchiti, 28 Indragoli, 37 Kaczmarski, 55 Mannelli, 80 Vallarelli, 87 Bucancil, 99 Barsotti. A disposizione: 13 Vertura, 2 Gaj, 8 Stoyanov, 10 Sodero, 11 Bocci, 21 De Ferdinando, 24 Bacciardi, 29 Tosto, 31 Tatti, 71 Pauliuc, 98 Dragoner. Allenatore: Alessandro Birindelli.

Arbitro: Valerio Crezzini. Assistenti: Regattieri-Merciari.