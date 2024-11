LIVE

MONZA-INTER 2-3 PRIMAVERA

(Lavelli 3' pt, Berenbruch 23' pt, De Pieri 43' pt; Zanaboni 47 st; Colombo 74'.)

95' - Non c'è più tempo: Pizzi fischia mettendo fine ad un secondo tempo in apnea per la squadra di Zanchetta che resiste e porta a casa tre fondamentali punti.

95' - Ultimo corner per il Monza, arriva anche Ciardi in area.

95' - Calcio di punizione a metà campo per il Monza, è probabilmente l'ultimo assalto.

93' - Lancio pericoloso in area nerazzurra, Gaye non trova il pallone e Calligaris riesce a bloccare.

92' - Cavalca De Pieri sulla sinistra, ma la sua corsa va oltre la linea di fondo. Rinvio per il Monza.

89' - Saranno cinque i minuti di recupero. De Pieri a terra, interviene lo staff medico

87' - Ultimi cambi nel Monza: Zenoni getta nella mischia Bagnaschi e Zanni.

86' - Passata la paura, l'Inter si getta con rabbia in avanti: prima Spinaccè poi Zanchetta hanno buone occasioni per chiudere i conti senza sfruttarle.

84' - Domanico, che toglie il rigore a Zanaboni, calcia clamorosamente sul palo interno sprecando la pazzesca occasione del pareggio.

83' - Finale concitato per l'Inter che dopo l'inspiegabile calo del secondo tempo si lascia pure condizionare mentalmente: Tigani atterra Zanaboni in piena area e Pizzi indica il dischetto. Rigore per il Monza.

80' - Ancora Colombo a procurare qualche brivido a Calligaris con un tentativo di eurogol. Il 4 dei padroni di casa tenta una conclusione dalla distanza, ma l'estremo difensore nerazzurro stavolta non si lascia sorprendere. L'azione si ribalta e Zarate si ritrova a tu per tu con Ciardi ma calcia malissimo.

78' - Difesa dell'Inter non pronta sul cross da sinistra sul quale arriva Colombo che manda però fuori.

76' - Finisce la partita di Berenbruch e Lavelli, al loro posto entrano Tigani e Spinaccè.

74' - Il Monza riapre la partita, Colombo firma il 2-3. Il capitano brianzolo capitalizza la bella giocata di Zanaboni al limite dell'area con un bel tiro a giro che non lascia scampo a Calligaris.

71' - Crossa Zarate in area, pallone troppo alto per i compagni e recuperato dal Monza.

67' - Primi cambi per Zanchetta: fuori Topalovic e Quieto che lasciano il posto rispettivamente a Zarate e Romano.

66' - Risponde il Monza con un cross di Postiglione che non trova però nessun compagno pronto a ribadire verso la porta

64' - Gran giocata di Lavelli che sfiora il 4-1: l’attaccante dell’Inter elude la marcatura di un avversario e tiro a incrociare che finisce a lato di un soffio.

63' - Ancora Quieto a impensierire la squadra di casa: il 10 dell'Inter fa tutto da solo presentandosi a tu per tu con Ciardi, ma sula conclusione trova una deviazione che favorisce il portiere monzese.

61' - Conclusione di Nene da fuori area, ma anche in questo caso Calligaris è ben piazzato e non fatica a bloccare il pallone.

59' - Cross di Quieto che finisce direttamente sul fondo, il giocatore nerazzurro allarga le braccia sconsolato lamentando l'assenza di compagni in area

56' - Punizione a favore della squadra di casa battuta da Colombo che calcia con poca potenza. Tutto facile per Calligaris che esce e blocca in presa alta.

54' - Berenbruch si accentra e prova la conclusione a giro, il pallone però si spegne sugli adiacenti binari della Monza-Lecco...

49' - Il Monza si è svegliato all'improvviso: Colombo mette in mezzo per Gaye che trova l'opposizione di Calligaris bravo a negare al neoentrato il gol che avrebbe riaperto il match.

47' - Il Monza accorcia con Zanaboni! Grande colpo di testa in mezzo all'area sul cross da destra di Postiglione, Calligaris non può nulla.

46' - Zenoni riparte con Gaye e Nené, rispettivamente al posto di Longhi e Berretta.

46' - Ricomincia Monza-Inter.

______________________

Primo tempo a conduzione nerazzurra quello giocato tra Monza e Inter Primavera al Centro Sportivo Berlusconi, dove la squadra di casa non riesce a contenere furore e qualità della squadra di Zanchetta, partita forte sin dalle prime battute. I nerazzurri di Zanchetta iniziano e finiscono benissimo la prima parte di match contro i cugini brianzoli calando un tris che fotografa il dominio della squadra ospite che chiude i primi 45 minuti (più recupero) addirittura con qualche rammarico per un punteggio che poteva essere anche più largo.

46' pt - Iniziati i due di recupero.

GOL DI QUIETO: De Pieri imbecca Topalovic praticamente a due passi da Ciardi che difetta nell'uscita, Quieto capisce tutto e da rapace d'area mette tutti d'accordo firmando il tris. Tutto facile per i ragazzi di Zanchetta sin qui

43' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL di Quieto.

42' - Match che si surriscalda e fa piovere ammonizioni: questa volta è Domanico a ricevere il giallo da Pizzi dopo una gomitata su Lavelli.

40' - Terzo ammonito del Monza, dopo Postiglione e Berretta. Lupinetti commette fallo su Quieto e giallo anche per lui.

39' - Qualche manciata di secondi dopo ci prova ancora Lavelli, assistito da Topalovic, ma anche in questo caso Ciardi è attento e anticipa l’attaccante nerazzurro in uscita.

38' - Fa tutto da solo Gacomo De Pieri che resiste a pressione e marcatura degli avversari e tenta una conclusione che non impensierisce particolarmente Ciardi.

33' - Giallo per Berretta: il 21 di Zenoni atterra fallosamente Berenbruch e Pizzi ammonisce giustamente.

31' - Squillo dei padroni di casa con Lupinetti che serve Longhi, ma il 9 del Monza dopo aver guadagnato bene il fondo calcia male mandando il pallone fuori.

29' - Problema muscolare per De Bonis che deve lasciare il campo: al suo posto Zenoni getta nella mischia Pedrazzini

28' - Tentativo del Monza sventato da Motta che anticipa Longhi, sbarrando la via verso Calligaris.

GOOOOOLLL DI BERENBRUCH: Il centrocampista si avventa come un falco sulla respinta corta di Ciardi sul tiro di Lavelli, trovando la rete da pochi passi

23' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL

21' - Ancora De Pieri ad orchestrare, il 2006 scarica un buon pallone per Berenbruch che calcia non benissimo, rendendo tutto semplice a Ciardi.

20' - Errore di Colombo, De Pieri prova a sfondare nelle linee avversarie poi scarica per Topalovic il cui tiro però è decisamente fuori misura.

17' - De Pieri trova un cross che diventa un tiro sul quale Ciardi deve intervenire con le manone per respingere.

15' - È un assedio per il Monza che subisce furore e pressione dell'Inter: ancora un tentativo dalla sinistra di Quieto, oggi on fire. Altra palla messa in mezzo dall'attaccante veneziano, la difesa biancorossa libera anticipando l'intervento di Topalovic.

14' - Angolo per la squadra ospite. Dalla bandierina va Berenbruch che crossa sul primo palo, ma Cardi legge bene e blocca il pallone, stroncando sul nascere ogni tentativo nerazzurro.

13' - Chance concreta per il Monza, sponda di Longhi per il tiro di Berretta che finisce fuori di poco.

11' - Altro brivido per i padroni di casa che subiscono pressione e gioco dei nerazzurri con Berenbruch, ma Colombo spazza.

9' - Punizione a favore del Monza. Ma Lupinetti non calibra bene il tiro che non impensierisce Calligaris.

7' - Inter scatenata. Ancora Quieto a giostrare in avanti, palla a Topalovic che guadagna il fondo e mette in mezzo trovando un corner. Sugli sviluppi, ancora Topalovic prova dalla distanza con Ciardi che respinge

3' - GOL DELL'INTER!!! LAVELLIII!!! Vantaggio immediato dei nerazzurri con il numero nove che svetta sul cross di Motta e non lascia scampo a Ciardi. Avvio sprint della squadra di Zanchetta

3' - GOOOOOOOOOOOOOL

1' - Inizia bene l’Inter che guadagna il primo calcio di punizione nell’immediato avvio. Prima di presentarsi già nel primo giro d’orologio dalle parti di Ciardi.

11.02 - Sarà il Monza a battere il primo pallone della partita.

11.00 - Le squadre entrano in campo.

______

Dopo la vittoria casalinga per 3-1 contro l'Empoli ottenuta nello scorso turno, l'Inter di Zanchetta torna in campo per sfidare in trasferta i cugini del Monza di pari età. Con 15 punti in classifica e un ottavo posto, i nerazzurri si presentano in casa dei brianzoli con il tandem d'attacco Lavelli-Quieto, mentre parte dalla panchina Spinaccè, titolare con l'Empoli. Torna Motta, lasciando rifiatare Cocchi. Torna dal 1' anche Thomas Berenbruch. Di seguito le scelte di Zenoni e Zanchetta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA (3-5-2): 26 Ciardi, 6 Domanico, 33 Azarovs, 5 Postiglione; 18 Lupinetti, 71 Miani, 21 Berretta, 4 Colombo, 39 De Bonis; 90 Zanaboni, 9 Longhi.

A disposizione: 91 Biflulco, 2 Bagnaschi, 3 Pedrazzini, 11 Nene, 13 Castelli, 17 Gaye, 24 Ballabio, 25 Romanini, 27 Creti, 31 Villa, 34 Zanini.

Allenatore: Cristian Zenoni.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 29 Topalovic, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 10 Quieto.

A disposizione: 21 Zamarian, 3 Cocchi, 6 Maye, 8 Zarate, 11 Spinaccè, 13 Kangasniemi, 19 Della Mora, 22 Tigani, 23 Vanzulli, 27 Pinotti, 28 Romano.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Arbitro: Pizzi.

Assistenti: Spataro-Fanara

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!