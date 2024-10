Dopo l'importante vittoria di Udine, l'Inter mette la marcia giusta anche in Champions League. L'avversario magari non era dei più insidiosi, però la squadra nerazzurra, peraltro dopo un primo tempo dove non aveva convinto in fondo, sfoggia il suo volto migliore nella ripresa regolando la Stella Rossa con un secco 4-0. Quattro gol con quattro firme diverse: dalla punizione di Hakan Calhanoglu nel primo tempo, ai colpi letali di Marko Arnautovic e Lautaro Martinez, fino al calcio di rigore che vale a Mehdi Taremi, protagonista di una prova eccezionale, la sua prima meritata gioia con la maglia nerazzurra. Alla fine, è andato tutto per il verso giusto, con l'Inter che mette un mattoncino importante sul cammino europeo.

IL TABELLINO

INTER-STELLA ROSSA 4-0

MARCATORI: 11' Calhanoglu, 59' Arnautovic, 71' Lautaro Martinez, 81' Taremi (R)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij (64' 15 Acerbi), 95 Bastoni (75' 31 Bisseck), 2 Dumfries, 7 Zielinski, 20 Calhanoglu (70' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (64' 16 Frattesi), 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 8 Arnautovic (65' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi.

STELLA ROSSA: 18 Glazer; 66 Seol, 5 Spajic, 33 Drkusic (89' 23 Rodic), 24 Djiga; 6 Krunic (89' 22 Dalcio Gomes), 21 Elsnik (70' 49 Radonjic); 14 Olayinka, 55 Maksimovic, 15 Silas (70' 17 Bruno Duarte); 9 Ndiaye (70' 32 L.Ilic).

In panchina: 1 M. Ilic, 77 Gutesa, 8 Kanga, 10 Katai, 25 Lekovic, 27 Felicio Milson, 73 Prutsev.

Allenatore: Vladan Milojević.

Arbitro: Zwayer (GER). Assistenti: Kempter - Dietze. Quarto ufficiale: Badstübner. VAR: Dankert. Assistente VAR: Brand.

Note

Spettatori: 56.391

Ammoniti: De Vrij (I), Elsnik (S)

Corner: 1-3

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FISCHIA ZWAYER, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! L'INTER BATTE 4-0 LA STELLA ROSSA E INCAMERA I PRIMI TRE PUNTI EUROPEI

95' - Incomprensione Asllani-Dumfries, recupera palla Olayinka che poi calcia senza impegnare troppo SOmmer.

93' - Asllani ci prova dalla distanza, anche qui trovando un muro.

90' - Cinque minuti di recupero.

90' - Milojevic esaurisce i cambi: Gomes per Krunic, Rodic al posto di Drkusic.

88' - Conclusione di Ilic, palla sull'esterno della rete.

87' - Tentativo della Stella Rossa di trovare il gol della bandiera, ma il cross da destra non viene raccolto da nessuno.

86' - Asllani prova ad incunearsi tra due difensori, ma finisce col perdere palla. Sono poco più di 56mila gli spettatori presenti.

81' - Va Taremi... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! PRIMA GIOIA IN NERAZZURRO PER MEHDIIIIII!!

81' - Tutto ok, Zwayer indica il dischetto.

80' - Zwayer parla con i delegati UEFA, il problema va per le lunghe.

78' - Dal dischetto va Taremi, ma intanto c'è un problema per l'arbitro Zwayer: probabilmente manca il contatto con la sala VAR.

77' - Calcio di rigore per l'Inter, Lautaro atterrato da Drkusic.

74' - FInisce la partita di Bastoni, in campo Bisseck.

74' - Dumfries vicino alla quarta rete. Lancio da sinistra di Carlos Augusto, spaccata dell'olandese che termina fuori di niente.

IL GOL DI LAUTARO: Tutta la caparbietà di Taremi, che recupera un pallone a ridosso della metà campo e lancia Lautaro che da posizione perfetta non può sbagliare, Glazer infilzato per la terza volta.

71' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAUTARRRRRROOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEZZZZ!!

70' - Ecco i cambi per la Stella Rossa: Duarte rileva Silas, Radonjic va al posto di Maksimovic. Nell'Inter Asllani rileva Calhanoglu.

69' - Grande recupero di Lautaro che costringe al fallo Elsnik: giallo per lui.

68' - Sono tre i giocatori della Stella Rossa pronti a entrare: si tratta di Duarte, Ilic e Radonjic.

66' - Lautaro cerca il lancio in avanti, controllato però da Glazer.

64' - Arrivano i primi cambi per Inzaghi: Acerbi e Lautaro rilevano De Vrij e Arnautovic. Frattesi ha rilevato Mkhitaryan.

62' - A tu per tu con Glazer, Carlos Augusto riceve un cross da destra e prova la conclusione di fino, tirando però sul colpo del portiere avversario.

IL GOL DI ARNAUTOVIC: Altro errore di Krunic che favorisce il recupero appena dentro l'area di Taremi. L'iraniano vede Arnautovic in posizione ideale e appoggia un pallone che l'austriaco, dopo tanti errori, deve solo spingere in porta.

59' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERR!! MAAAAAAAAAAAAARKOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAARNAAAAAAAAAAAAAAAAUTOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIIICCCCCCC!!!

58' - Zielinski prova a mettere palla in mezzo, Mkhitaryan prova ad avventarsi su una traiettoria molto complicata ma riesce a toccare la sfera che termina a lato.

54' - Sugli sviluppi del corner, Zielinski prova da fuori: conclusione ribattuta.

53' - Una svirrgolata di Drkusic regala all'Inter il primo corner della gara.

52' - Arnautovic insegue Silas fin dentro l'area dell'Inter e lo anticipa. Poi la palla torna tra i piedi della Stella Rossa con conclusione alta di Krunic.

50' - Ben udibili dal secondo anello blu i cori di un gruppetto di tifosi della Stella Rossa, presumibilmente residenti fuori dalla Serbia.

49' - Dumfries prova il tiro cross sul primo pallo, Glazer è attento e blocca.

48' - Punizione Stella Rossa con proteste per un fallo di mano di Carlos Augusto.

47' - Cartellino giallo per De Vrij per una spallata ai danni di un giocatore serbo.

-----

22.02 - Primo pallone della ripresa per la Stella Rossa: PARTITI!

22.01 - Le squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa.

HALFTIME REPORT - Sin qui è un lampo a fare la differenza: quello trovato al minuto 11 da Hakan Calhanoglu che si inventa una parabola micidiale su punizione, agevolato anche da una deviazione di Rade Krunic, per mettere la palla nel sacco e indirizzare una partita che poi si è fatta più equilibrata del previsto, con la Zvezda che difende quasi sempre con ordine e prova anche a pungere dalle parti di Sommer, mentre l'Inter, che mette in carniere anche due gol annullati per fuorigioco, ha almeno due palle gol nitide ma ancora sbaglia qualcosa in fase difensiva.

-----

47' pt - Zwayer raccoglie il pallone e decreta la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sulla Stella Rossa, decide sin qui il gol di Calhanoglu.

46' pt - Iniziati i due minuti di recupero. Altro rischio per Sommer: Elsnik da distanza ravvicinata strozza troppo il tiro che finisce fuori.

45' - Bastoni viene atterrato a ridosso dell'area, Zwayer che è lì davanti invita il difensore a rialzarsi.

41' - Errore di Calhanoglu, lo Stella Rossa riparte con Olayinka che serve Silas in area. Il tiro del giocatore biancorosso, bravo a inserirsi, finisce però in faccia a Sommer.

39' - Taremi strappa palla ad un avversario e lancia Mkhitaryan in avanti. Tocco dell'armeno per Arnautovic, che non coglie l'attimo ma propizia la conclusione del 22 nerazzurro che finisce alta.

37' - Arnautovic prova il numero in area, ma dopo due dribbling inciampa sul pallone e l'azione sfuma.

35' - Pavard ci prova con un tiro di potenza il cui schiocco si avverte dalle tribune. Il francese però non inquadra la porta.

33' - Pavard tira fuori un retropassaggio rischioso sul quale Sommer deve disimpegnarsi andando in dribbling su un avversario tra gli applausi di San Siro. L'azione prosegue col tiro di Zielinski fuori.

30' - Taremi prova il tiro acrobatico, un difensore respinge tra le proteste dello stadio per un possibile intervento di mano. Poi Taremi rimane a terra qualche istante.

29' - Lasciato colpevolmente solo in area, Maksimovic prova col tiro a giro mandando fuori.

26' - Rimane a terra Drkusic, interviene lo staff medico della Stella Rossa.

22' - Grande passaggio di Arnautovic a favorire l'inserimento di Mkhitaryan, la cui conclusione è bloccata dall'uscita di Glazer.

20' - Arnautovic temporeggia troppo su un cross davanti a Glazer, la palla finisce a Dumfries che di testa segna ma in fuorigioco.

19' - Passaggio errato di Zielinski, Maksimovic recupera e prova dalla distanza. Palla che finisce alta.

16' - Mkhitaryan prova a sfondare in area biancorossa, Djiga interviene pulito sul pallone e lo ferma.

15' - Punizione a metà campo per la Stella Rossa. Altissimo il tifo a San Siro.

16' -IL GOL DI CALHANOGLU: Pennellata magistrale di Calhanoglu da calcio di punizione, palla perfetta (complice anche una deviazione di Krunic) sulla quale Glazer non può arrivare nemmeno con le molle ai piedi.

11' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! HAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNN CAAAAAAAAAAAAAALHAAAAAAAANOOOOOOOOOGLUUUUUUUUUUU!!!

10' - Grande caparbietà di Mkhitaryan che lotta su un pallone e ottiene anche una punizione.

7' - Bastoni litiga col pallone e per poco non favorisce Olayinka il cui tiro viene murato. Poi la difesa nerazzurra libera.

6' - De Vrij prova il lancio per Dumfries, ma la palla è troppo profonda e termina fuori senza che il connazionale possa intervenire.

5' - Palla in mezzo di Silas, Sommer controlla in due tempi.

4' - Arnautovic segna sulla punizione, ma l'assistente Dempter segnala un evidente fuorigioco.

3' - Olayinka atterra Zielinski, punizione nella metà campo offensiva per l'Inter.

2' - Dumfries mette in mezzo, Glazer si produce in una uscita coi pugni che fa la gioia dei fotografi.

1' - In fase di non possesso, Stella Rossa schierata a cinque in difesa. Evidente l'idea di Milojevic.

-----

20.59 - Calcio d'inizio del match per l'Inter: PARTITI!

20.58 - De Vrij e Spajic davanti a Zwayer per il sorteggio.

20.56 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita.

20.55 - Applausi per Javier Zanetti al momento del suo arrivo in tribuna.

20.51 - Boato di fischi per Rade Krunic al momento dell'annuncio della formazione serba.

20.43 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti ci sarà il calcio d'inizio.

20.40 - Si alzano i primi cori della Nord, il sostegno come annunciato non mancherà.

----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!