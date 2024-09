Francesco Pio Esposito è già a quota tre gol nella sua annata allo Spezia, in prestito dall'Inter. Reduce dalla doppietta rifilata alla Carrarese nell'ultima giornata, il baby bomber classe 2005 racconta il suo momento ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Il primo anno qui mi son dovuto ambientare, il passaggio di categoria dalla Primavera alla Serie B è molto grande. Sono cresciuto tanto e ho capito meglio il gioco".

Il discorso si sposta poi sui fratelli Salvatore (con lui allo Spezia) e Sebastiano (ora all'Empoli), andati tutti a segno nel weekend: "Da piccoli era la normalità segnare negli stessi weekend - ricorda -. Questa volta non me ne sono neanche reso conto in campo. Ho realizzato quando ho preso il telefono e visto tutti i post e i messaggi. Quando segna la tua squadra e in più tuo fratello è bellissimo. Poi i nostri genitori sono sempre in tribuna e il nostro sguardo va sempre nello stesso posto. Schemi speciali? L'anno scorso ho segnato il primo gol tra i pro su assist di Salvatore e anche quest'anno è risuccesso. Speriamo accada spesso, sui corner ci cerchiamo...".

