"Quando ero bambino vicino a casa mia c'era un campetto che si chiamava 'Giuseppe Meazza', non so perché, sarà stato destino! Quello per me era il campo più bello del mondo, il luogo perfetto per imparare. Ci divertivamo e pensavamo solo a giocare, era la cosa più importante per noi". A raccontare l'aneddoto è André Onana, portiere dell'Inter e protagonista del MatchDay Programme nerazzurro nel giorno del derby contro il Milan.

GLI IDOLI - "Casillas, Victor Valdes e Julio Cesar, per me è stato un grandissimo portiere. Era esplosivo, bravissimo con i piedi e tra i pali era tra i migliori al mondo. Con chi mi piacerebbe allenarmi? Materazzi, per il carattere e per la personalità, è una persona dal cuore d'oro. Quello che mi piacerebbe sfidare è invece Diego Milito: fortissimo nell'uno contro uno e freddo nelle conclusioni".