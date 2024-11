Vendere l'Inter in tempi più rapidi o attendere un triennio prima di valorizzare l’investimento? È la domanda che sta circolando nel quartier generale di Oaktree, in California, a proposito del futuro del club nerazzurro. Secondo quanto riferito da Carlo Festa nel suo blog de Il Sole 24 Ore 'The Insider', l'oggetto del contendere è la partecipazione di controllo dell’Inter, che dalla scorsa primavera è finita in mano proprio al fondo statunitense.



Diverse banche d’affari, tra le quali l’americana Goldman Sachs, avrebbero infatti proposto negli ultimi mesi alcuni potenziali interlocutori per l’acquisto del club nerazzurro. Ma nessun interesse avrebbe poi avuto un’evoluzione concreta. Oaktree, come nei piani di ogni fondo, valuta tutte le opportunità. Ma nel caso dell’Inter, il tema è dibattuto tra Milano e Los Angeles. Tra i fautori di una permanenza almeno triennale c’è Alejandro Cano, il manager spagnolo di Oaktree per la strategia Global Opportunities e grande appassionato di calcio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!