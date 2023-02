Se c'è una squadra che deve provare a ridurre il gap contro il Napoli è sicuramente l' Inter . I nerazzurri domani scenderanno in campo nel posticipo contro la Sampdoria alla ricerca della quindicesima vittoria in campionato a nove giorni dalla sfida di Champions League contro il Porto. Inquadriamo qualche aspetto tecnico di rilievo che testimonia l'approccio e la predisposizione nel gioco: nessuna formazione del massimo campionato italiano ha effettuato più recuperi offensivi della banda di Inzaghi . Questo significa essere aggressivi, ma allo stesso tempo consapevoli dei propri mezzi. Ebbene sì, perché attaccare l'avversario nella sua prima costruzione non è affare di tutti. E quando si tratta d'impostare il gioco le soluzioni per aprire il fronte offensivo sono molte e soprattutto complementari allo sviluppo.

STANKOVIC E INZAGHI. I numeri non mentono mai e sicuramente fanno ben sperare in vista della sfida del Ferraris. La Sampdoria, infatti, è una delle tre squadre contro cui Simone Inzaghi conta il maggior numero di successi da allenatore in Serie A: be dieci acuti del tecnico contro i blucerchiati. Nella gara d'andata Dejan Stankovic ha rispolverato ogni angolo di San Siro aprendo il bagaglio delle emozioni, tra sorrisi e piacevoli ricordi nella struttura che tanto ha elevato le sue capacità tecniche.

VERSO GLI OBIETTIVI. Dolci pensieri e una smania di stupire tutti. Anche se la situazione di classifica è sempre più delicata per la Samp, non solo per via degli 8 punti e del penultimo posto, ma anche per un clima appannato dalle tristi vicende societarie che stanno caratterizzando l'andamento di questa stagione. E domani sera, per Stankovic, non ci sarà nemmeno il tempo per pensare ai rimpianti del pareggio subito a Monza al nono minuto di recupero. Ognuno tirerà dritto per la propria strada e verso i propri obiettivi. È quasi un testacoda: l'atmosfera sarà caldissima. Ai nerazzurri il compito di dettare la propria legge in terra ligure. Con concretezza e cinismo.