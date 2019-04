Parlando ancora a Dazn, José Mourinho ha analizzato in particolare uno dei temi di Inter-Juventus, gara in programma domani sera a San Siro. "Qual è il giocatore da tenere d'occhio? Inter e Juve sono due squadre di dimensione mondiale, non c'è nulla di nascosto – spiega il portoghese –. Con tutta questa storia, però, è chiaro che tutti noi avremo gli occhi puntati su Icardi per capire come possono finire le cose, l'evoluzione del problema, se il rapporto è migliorato... A livello di obiettivi, poi, dopo che l'Inter ha perso la possibilità di vincere lo scudetto ed è stata eliminata dalle coppe, mi sembra di poter dire che i nerazzurri centreranno con sicurezza la qualificazione in Champions League".

