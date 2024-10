"A un interista dispiace davvero tanto ciò che sta accadendo, spero che la società ne venga fuori bene perché immagino stiano vivendo un incubo. Spero che l’Inter ne esca pulita e che possa continuare senza quella parte di tifo malata. Società e tesserati vittime della situazione? Son stati un po’ costretti a fare certe cose secondo me”. E' il commento di Massimo Moratti a Kiss Kiss Napoli dopo l'inchiesta di questi giorni sulle curve di Inter e Milan.

Dalle vicende sugli spalti a quelle del campo. "L'Inter? È forte, sicuramente, ha una rosa completa e bisogna capire se ha anche la sostanza per potersi ripetere come l’anno scorso. Conte? Ha il carattere per ribaltare la situazione, i giocatori son buoni nonostante sembrava non lo fossero più. De Laurentiis ha fatto la scelta più intelligente. Candidata allo scudetto? Presto per dirlo, stanno facendo molto bene ma il campionato è lungo. Lukaku fa sempre i suoi gol e questo allenatore sa come farlo rendere al massimo".