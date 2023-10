L'accoglienza non proprio amichevole che la Curva Nord sta preparando nei confronti di Romelu Lukaku per Inter-Roma a molti ha ricordato quella che il pubblico di fede nerazzurra riservò al Fenomeno Ronaldo al suo ritorno a San Siro da avversario, con la maglia dei cugini del Milan. Un parallelo sul quale Massimo Moratti, storico patron della Beneamata, si è espresso così parlando a LaPresse.it: "Difficile fare un paragone, ma il pubblico non dimentica certe cose. I tifosi sono sempre liberi di fare quello che vogliono, purché resti tutto nella legalità. E' una cosa che può disturbare il giocatore, ma penso possa tranquillamente resistere. Certo, non sarà una cosa piacevole".

A proposito di grandi ex, Inter-Roma è anche la partita di José Mourinho, che però non siederà sulla panchina giallorossa per via della squalifica rimediata con il Monza: "Non è la prima volta che succede, non so se l'abbia fatto apposta. Io comunque sono sempre dalla sua parte", ha aggiunto Moratti. Prima di indicare la sua squadra del cuore leggermente favorita nei pronostici: "La squadra di Inzaghi è in grandissima forma, mentre la Roma ha giocato ieri anche se arriverà preparata. Vista così si pensa all'Inter, ma è difficile".

