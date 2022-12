Intervistato in esclusiva da Sportmediaset, Henrikh Mkhitaryan ha fissato gli obiettivi personali e di squadra per la seconda parte della stagione, volgendo il suo sguardo a Inter-Napoli, primo appuntamento dei nerazzurri nell'anno nuovo: "Dobbiamo iniziare fortissimo, sappiamo quanto è importante la gara col Napoli, dobbiamo fare di tutto per vincere e lottare per i primi posti. E' presto per parlarne, ma conosciamo l'importanza di quella gara. Dobbiamo vincere quella, ma anche quelle successive".

Dove preferisci giocare?

"L'importante è giocare, non importa dove. Sono felice di giocare di più, voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi".