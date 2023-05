Le ultime notizie danno Luciano Spalletti sempre più lontano dal Napoli dopo la conquista dello Scudetto. Una voce che probabilmente non farà piacere a molti tifosi partenopei ma anche a Marco Materazzi, che dalle colonne del quotidiano Il Mattino lancia un invito ben preciso al club campione d'Italia: "Con Spalletti si deve aprire un ciclo. Se non si apre un ciclo con questa squadra, la grandezza di quello che è stato fatto viene un po’ sprecata. Non c’è scritto da nessuna parte che una città debba aspettare 33 anni per uno scudetto. Ovviamente non è detto che si riesca sempre, ma non provare ad aprire un ciclo e dare una continuità a questo progetto che si è dimostrato vincente sarebbe uno schiaffo a quello che è stato fatto".

Matrix parla anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e Inter, coi nerazzurri reduci dalla gloriosa semifinale di Champions League contro il Milan: "La Champions l'ho vinta e quell'anno più vincevamo e più volevamo vincere. Se vai in finale di Champions è chiaro che hai una spinta alle spalle ulteriore. Se arrivi a questo punto della stagione come sta l'Inter devi provare a vincerle tutte. Al di là della classifica che dice che l'Inter si gioca più del Napoli: è un discorso di motivazioni".

