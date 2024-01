Nel pre partita di Inter-Lazio, seconda semifinale del nuovo format della Supercoppa italiana, Marotta si è concesso ai microfoni di Sportmediaset: "Si tratta di un appuntamento importante per noi e per il calcio italiano. Speriamo di battere la Lazio e arrivare in finale lunedì contro il Napoli"

Le parole di Allegri le hanno dato fastidio?

"Le dichiarazioni di Allegri? Non hanno dato fastidio, sono più o meno ironiche e più o meno fantasiose. Inter e Juve rappresentano due realtà che fanno bene al calcio italiano, senza dimenticare il Milan. Questo campionato è molto più incerto rispetto all'ultimo e vedremo come finirà. Siamo in fase interlocutoria anche di queste schermaglie dialettiche, andremo a rispolverare altri aneddoti e battute piccanti. Il calcio è fatto anche di botta e risposta e di affermazioni più o meno piccanti. Tutto in un clima di grande correttezza"

"Il lavoro fuori e dentro il campo lo hanno portato a crescere. L'esperienza porta saggezza, soprattutto per un giovane allenatore come lui".

L'obiettivo principale resta lo scudetto?

"Rimane quello più affascinante per mettere la seconda stella sulla maglia della prossima stagione. Abbiamo però tre competizioni da disputare, vogliamo ben figurare in tutte dando il massimo. Aspirando ad essere vincenti su tutti i fronti".

