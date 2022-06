Dopo un evento a Milano per la presentazione di un libro all'interno del quale è stato relatore, Beppe Marotta, ad dell'Inter, è tornato ad offrire aggiornamenti sulle trattative di mercato dei nerazzurri. Partendo da Paulo Dybala: "Stiamo lavorando. Il fine è quello di allestire la squadra competitiva che merita l'Inter. Il lavoro mio, di Piero Ausilio e Dario Baccin è atto a chiudere tutto prima della fine di giugno per mettere a disposizione di Simone Inzaghi la migliore squadra possibile rispettando sempre il concetto di disponibilità che dobbiamo sempre tenere a mente". A domanda sulla concretezza dell'interesse del PSG per Milan Skriniar risponde secco prima di salutare: "No".