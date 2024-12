Presente al Gazzetta Sports Award in corso a Genova, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta commenta il riconoscimento di squadra dell'anno assegnato all'Inter. "Ho avuto la fortuna di partire dalla provincia e fare tutte le categorie professionistiche, ma quell’esperienza vissuta in nove anni alla Samp mi ha permesso di arrivare preparato alle esperienze successive" ha esordito il presidente nerazzurro, partendo da una breve sinossi della sua carriera prima di focalizzarsi sulla sua Inter.

"Simone ha dalla sua il fatto di essere stato calciatore - dice sull'allenatore Campione d'Italia, Simone Inzaghi -. Conosce le dinamiche dello spogliatoio, è cresciuto in tutte le attività, era bravo prima ed è bravissimo oggi".

Sul modello Atalanta:

"L’Atalanta è un modello mondiale di società che avvalora la tesi secondo cui non è vero che nello sport chi più spende più vince. L’Atalanta è un modello virtuoso. L’Atalanta grazie anche alla vittoria dell’Europa League ha acquisito una mentalità vincente, e sono certo che loro sapranno gestire le pressioni di essere la lepre, mentre noi siamo i cacciatori".

Su Antonio Conte:

"Ha vinto tanto, è bravo, e vive come Simone Inzaghi e Gasperini di calcio. L’allenatore conta tanto, ma non dimentichiamo che dietro a una grande squadra c’è sempre una grande società. Atalanta docet".

