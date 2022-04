Al minuto 81 l'Inter compie l'harakiri che rischia di costare lo Scudetto: passaggio di Ivan Perisic verso Ionut Radu, che si produce in un controllo di palla decisamente infelice lasciando la palla lì sulla linea di porta, dove Nicola Sansone fiuta l'odore del sangue, si avventa sulla sfera e la appoggia in porta firmando il 2-1 col quale il Bologna porta a casa i tre punti e firma una sentenza clamorosa nella corsa per lo Scudetto. Perché l'Inter rimane ufficialmente a due punti dal Milan a quattro giornate dalla fine del campionato a parità di incontri e vede la strada per il tricolore farsi clamorosamente difficile. Suicidio inusitato e incredibile per i nerazzurri, a maggior ragione dopo l'immediato vantaggio firmato da Ivan Perisic al quale però aveva risposto Marko Arnautovic al 28esimo. I felsinei giocano la loro onesta partita ma non impensieriscono più di tanto il sostituto di Samir Handanovic, che però a dieci dalla fine immola partita e sogni tricolori sull'altare della papera.

IL TABELLINO

BOLOGNA-INTER 2-1

MARCATORI: 3' Perisic (I), 28' Arnautovic (B), 81' Sansone (B)

BOLOGNA: 28 Skorupski; 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 30 Schouten (67' 8 Dominguez), 21 Soriano (67' 20 Aebischer), 3 Hickey; 9 Arnautovic (87' 7 Orsolini), 99 Barrow (77' 10 Sansone).



In panchina: 22 Bardi, 2 Binks, 4 Bonifazi, 14 Viola, 15 Mbaye, 19 Santander, 55 Vignato, 71 Kasius.



Allenatore: Emilio De Leo.

INTER: 97 Radu; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco (70' 33 D'Ambrosio); 2 Dumfries (80' 36 Darmian) 23 Barella (63' 7 Sanchez), 77 Brozovic, 20 Calhanoglu (80' 5 Gagliardini), 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 Correa (63' 9 Dzeko).



In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 38 Sangalli, 47 Carboni, 95 Bastoni.



Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Doveri. Assistenti: Imperiale - Cecconi. Quarto Uomo: Marchetti. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Paganessi.

Note

Ammoniti: Inzaghi (I), Arnautovic (B), Dumfries (I)

Corner: 0-7

Recupero: 1°T 4', 2°T 5'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI BOLOGNA-INTER

95' - Finisce qui! Il Bologna supera l'Inter per 2-1, una sconfitta che vale come un pezzo di Scudetto che vola via.

93' - Troppo forte il passaggio di Sanchez per Gagliardini, pallone sul fondo.

92' - Tutti in avanti i nerazzurri, ormai non c'è più niente da difendere. Fallo di Orsolini su Gagliardini.

90' - Cross di Darmian, Skorupski esce e para in presa alta. Cinque minuti di recupero.

89' - Tiraccio di D'Ambrosio da fuori area, palla alle stelle.

87' - Sanchez prova a piazzarla sul secondo palo, palla che finisce fuori. Esce Arnautovic, dentro Orsolini.

84' - Il Bologna si salva sulla punizione di Brozovic messa bene in area, colpo di D'Ambrosio respinto da un difensore.

81' - Radu regala a Sansone il gol del 2-1! Palla non pulita di Perisic per il suo portiere che sbuccia in maniera goffa la sfera, Sansone non se lo fa ripetere due volte e appoggia in porta.

80' - Proprio Calhanoglu esce, rilevato da Gagliardini. Dentro anche Darmian per Dumfries.

79' - Theate a terra dopo un contrasto di Calhanoglu. Ammonito il turco, che salterà il match con l'Udinese.

77' - Arriva il momento di Sansone nel Bologna, fuori Barrow.

74' - Lautaro va sul cross di Calhanoglu impattando male, pallone fuori. Allontanato dal campo uno dei preparatori dell'Inter per aver intralciato il gioco.

73' - Sanchez cerca Dzeko di testa, ancora Theate bravo di testa ad anticipare il bosniaco.

70' - Dimarco esce, stremato dalla fatica: dentro D'Ambrosio. Ammonizione per Dumfries per fallo su Theate.

67' - Nel Bologna, Aebischer e Dominguez rilevano Svanberg e Soriano.

65' - Capolavoro di Skriniar, che chiude la porta ad un Arnautovic arrivato in area come un missile e bravo a saltare Brozovic.

63' - Cambi per l'Inter: Dzeko rileva Correa, Sanchez prende il posto di Barella.

61' - Pronti a entrare Dzeko e Sanchez.

60' - Combinazione in area bolognese, tiro di Dumfries deviato in corner da Theate.

58' - Prova a sfondare Brozovic sull'assist di Lautaro, Medel lo chiude col corpo.

57' - Combinazione Barrow-Arnautovic, palla pregevole dell'austriaco ma tiro del gambiano che finisce fuori dallo stadio.

55' - Grande intervento di Skorupski sul colpo di testa ravvicinato di Correa. Dopo, storie tese tra Barella e Arnautovic e giallo per l'austriaco.

54' - Ormai Dimarco ne ha fatta una questione personale: scatto sull'assist di Barella e tiro deviato in corner da Medel.

53' - Filtrante di Calhanoglu nel vuoto, palla controllata da Skorupski

52' - Altro tentativo di Dimarco, Skorupski para a terra.

50' - Altro rischio di Schouten sul quale Lautaro potrebbe approfittarne, l'olandese usa i modi spicci per togliersi dai guai.

49' - Barella parte in campo aperto, poi appoggia a Dimarco che tira troppo piano: facile parata per Skorupski.

47' - Subito chance nerazzurra con la conclusione potente di Dimarco che finisce alta non di molto.

------

21.24 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!