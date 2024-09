Intervistato da Sky Sport a margine dell'evento 'Fifa25 EASports', a Milano, Maicon ha parlato così della sua Inter, reduce dalla dolorosa sconfitta nel derby contro il Milan: "Ne ho vissute tante di partite come il derby, so che è importantissima per la città - la premessa del Colosso -. Credo che sia solo un momento così, ma siamo sempre vicini all'Inter. Hanno cambiato qualche giocatore, ma la squadra c'è; la difesa è la stessa che ha fatto tantissimo l'anno scorso. La squadra può fare grandi cose ancora. Lautaro? Ha dato tanto all'Inter e all'Argentina e può dare ancora. Capitano momenti particolari, ma ritroverà il modo per ritornare forte. Il nuovo Maicon? Non esiste, quello che ho fatto io rimane lì. Altri giocatori nel mio ruolo stanno facendo benissimo, tipo Dumfries. Ma Maicon è Maicon, gl altri sono gli altri".

