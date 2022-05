L'intenzione espressa più volte anche a parole da Steven Zhang sulla ferrea volontà di continuare a guidare l'Inter si tradurrà in concreto anche nel rinnovo della sponsorizzazione della maglia di allenamento e del naming rights del centro sportivo 'Angelo Moratti' in Appiano Gentile da parte di Suning. Proprio da questo dettaglio molti organi di informazione basavano l'eventuale disimpegno dell'attuale proprietà in vista di una possibile cessione. Invece nei prossimi giorni la sponsorizzazione verrà rinnovata, secondo quanto filtra da fonti informate sull'argomento. Da capire se le cifre saranno confermate, migliorate o al ribasso.