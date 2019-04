Nel corso dell'intervista per "I Signori del Calcio" su Sky, Romelu Lukaku ha narrato un simpatico aneddoto sulla sua vita prima di diventare un calciatore: "Il mio primo ricordo sul calcio è la finale di Coppa Uefa tra Inter e Lazio. Quando vidi Ronaldo saltare il portiere in quella maniera capii che se volevo diventare un professionista avrei dovuto allenarmi molto duramente". Poi un commento sull'addio al Chelsea: "Io volevo giocare, ma Mourinho non voleva farmelo fare, così me ne sono andato. Ma non ho mai litigato con lui: se una cosa non va bene sono dell'idea che è meglio andarsene, ma poi quando l'ho ritrovato mi ha dato tanto e gli sarà eternamente grato". Infine l'apertura al nostro calcio: "Giocare nella Serie A un giorno? E' un sogno, sarebbe veramente un sogno. Spero di poterci giocare prima o poi, anche se adesso sono concentrato sullo United e sul raggiungimento del quarto posto".

