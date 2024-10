Adem Ljajic, attaccante oggi in forza al Novi Pazar ma con una lunga militanza in Italia dove ha vestito anche la maglia dell'Inter, ha parlato al sito Meridian Sport della sfida di questa sera tra Inter e Stella Rossa di Champions League. Affermando di non essere molto fiducioso circa le chance della Zvezda a San Siro: "La vittoria sarebbe a dir poco un miracolo. L’Inter è innanzitutto un club serio, e ovviamente una grande squadra. Il calcio è un gioco strano. Tutto può succedere, ma non credo tanto ai miracoli e alla fortuna. Credo più nella qualità e penso che l'Inter sia la grande favorita. Però nel calcio non si sa mai nulla in anticipo".

Ljajic afferma di seguire ancora le vicende della sua ex squadra, specie da quando è arrivato Simone Inzaghi in panchina: "L'Inter gioca a tre da tempo, ci aspetta una gara furba tatticamente. La qualità sarà decisiva, e sicuramente sarà dalla parte dell'Inter. Poi si giocherà a San Siro e sappiamo tutti che stadio è e quanto è difficile giocarci. L'atmosfera è incredibile. È uno degli stadi più belli del mondo. Ha potere, forza. Ho avuto la fortuna di far parte dell’Inter e ci sono stato molte volte con altri club. Sicuramente non sarà facile perl la Stella Rossa. Contro l'Inter ho segnato gol, ma ho giocato anche per loro. È uno dei club più grandi del pianeta. È difficile giocare lì, figuriamoci vincere".

Ai tempi della sua esperienza all'Inter, Ljajic ha avuto modo di giocare con un giovanissimo Federico Dimarco: "Veniva dalla Primavera per allenarsi con noi. Allora non c'era nessuno più degli attuali giocatori. Questa informazione non sorprende, visto quanto tempo è passato. Dimarco era lì, presente, ma ancora in lotta per l'affermazione. Ora è diventato un giocatore serio". Ma chi dovrà temere l'Inter dei belgradesi? "Nemanja Radonjić è il miglior giocatore. Lo conosco da tantissimo tempo e siamo stati insieme in Nazionale per anni. È mio amico e il rinforzo più serio della Stella Rossa. Non so quanto sia in forma e cosa possa portare in questo momento, ma di sicuro è di gran lunga il miglior giocatore quando è al massimo delle sue forze".

