È arrivata nelle librerie brasiliane 'Adriano – La mia più grande paura', l'autobiografia scritta dall'ex attaccante dell'Inter con la collaborazione del giornalista brasiliano Ulisses Neto. Un libro dove l'ex Imperatore parla a cuore aperto dei momenti più difficili della sua vita, segnati dall'alcolismo e dalla depressione. Rivelando anche di quando l'Inter, a un certo punto, aveva proposto per lui una sorta di terapia d'urto: "Molte persone usano il calcio come valvola di sfogo, io avevo bisogno di una via di fuga dal calcio. Quella fuga era la mia famiglia, mio padre. Quando ho guardato, però, mio padre non c'era più Una cosa tira l'altra, e il bere è diventato il mio compagno. Prendevo delle multe ma non mi importava, guadagnavo tanti soldi. La prima volta fa male, alla seconda ti incazzi, alla terza non ti interessa nemmeno. E questo vale in entrambe le direzioni... Ho concluso la stagione di nuovo in sovrappeso. Durante l’anno ho avuto alcuni infortuni. Mi faceva male la schiena. Fa ancora male in questo momento, a dire il vero. Convivo con questo problema. Non sono stato convocato per la Copa América del 2007. Era tutto un riflesso della vita che conducevo... Quello che non sapevo era che la pazienza di alcuni all'interno del club era già arrivata al limite, pensavano di mandarmi via in prestito".

La situazione per Adriano comincia a rendersi scivolosa: "Ho iniziato a sentire odore di bruciato. Ho parlato con il mio avvocato. La verità è che non vedevo alcuna via d’uscita da ciò che stava accadendo. Finché arrivò l'altra mazzata: Roberto Mancini mi escluse dalla lista dei giocatori dell'Inter che avrebbero giocato la Champions. Alla stampa avevano detto che la squadra aveva altre opzioni offensive, io non ero uno di loro... Un giorno ho lasciato l'allenamento e ho trovato il mio avvocato che parlava con Marco Branca e il dottor Franco Combi. L'atmosfera era pesante. “Adriano, qui la gente sospetta di te. Sono preoccupati per il doping”, ha detto il mio avvocato... Un giorno ho lasciato l'allenamento e ho trovato il mio avvocato che parlava con Branca e il dottor Combi. Ho gonfiato il petto e alzato la testa. 'Voci su cosa, amico? Parliamone subito. Credi che faccia uso di droghe?', risposi guardando da cima a fondo. Il sopracciglio era arcuato. 'Adri, guarda attentamente. Siamo preoccupati per te, tutto qui', disse il dottor Combi. “Preoccupante è il c... Allora fai l'esame. Puoi farlo adesso. Ma quello con i capelli lo fai, e dura parecchi mesi", dissi. Beh, ero a un soffio dal perdere la testa, amico. Fu allora che il direttore fece una battuta che non mi piacque per niente. “Wow, Adri. Facciamo un test sui tuoi capelli come se fossi calvo?”, ha detto. Furfante, avrei voluto aprire la mano e dare uno schiaffo nell'orecchio a quel figlio di puttana. Nessuna stronzata. Dillo, Hermes. Digli che aspetto ho quando sono incazzato. Ho infilato la mano nei pantaloni. Ho preso la mia borsa. Tirai fuori un ciuffo di capelli e quasi glielo strofinai in faccia. Puoi chiamare Gilmar per chiedermi se sto mentendo. 'Allora fai un test con questi capelli qui, amico. Penso che basterà".

A quel punto, prova ad intervenire il presidente Massimo Moratti: "Col suo modo di fare elegante e sereno venne a dirmi: 'Adri, prima di tutto voglio dirti una cosa. Ciò che ti sta accadendo non è nulla di cui vergognarsi. È successo e succede a tanti. Voglio darti un suggerimento. Vorremmo mandarvi in ​​un posto molto speciale'. Ho guardato mia madre. I suoi occhi si spalancarono. Mi ha preso la mano. 'Il dottor Combi ti spiegherà i dettagli affinché tu capisca. Ti spiegherà di questo posto in Svizzera. È una clinica'. Hanno detto che avrei dovuto trascorrere del tempo in una clinica di riabilitazione in Svizzera. Ero depresso e non avevo una buona idea delle cose. Non capivo di cosa stessero parlando. Che razza di idea era quella di farmi rinchiudere? 'Non sono pazzo, presidente. Con tutto il rispetto. Perché stai cercando di mandarmi in un manicomio?', ho detto. Ho iniziato a cambiare durante la riunione. Quell'idea era assurda. Si è mai visto un giocatore in riabilitazione?".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!