Intervento netto e deciso di Lautaro Martinez, che interviene in prima persona rispondendo alla Gazzetta dello Sport e smentendo di fatto le presunte sue dichiarazioni apparse sull'edizione andata in edicola questa mattina (RILEGGILE QUI): "Ma cosa dite, che ho fatto intervista con voi in aereo? Non inventare più frasi che non escono dalla mia bocca", le parole del Toro su Instagram.

