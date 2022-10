A poco più di un mese dall'esordio al Mondiale dell'Argentina, fissato per il 22 novembre contro l'Arabia Saudita, Lautaro Martinez esprime la sua soddisfazione per il rinnovo di contratto del ct Lionel Scaloni: "Significa molto perché per noi è un tassello fondamentale - le parole del Toro a Tyc Sports -. Ha creato un gruppo, ha creato una squadra, ha creato qualcosa all'interno del gruppo che è molto difficile da raggiungere, come la fiducia e il rispetto. Penso che tutto questo si rifletta nei risultati, sul campo, e la maggior parte del merito va a lui. I cicli con lo stesso allenatore sono molto positivi perché c'è continuità, le idee prendono forma. È molto importante e mi rende molto felice".

L'Albiceleste, da campione del Sudamerica, si presenta con tutte le credenziali per arrivare in fondo alla rassegna in Qatar: "Saremo competitivi perché ci stiamo preparando nel modo migliore e perché abbiamo dimostrato le nostre qualità anche contro le squadre europee. Vedo favorite il Brasile e la Francia, che hanno giocatori molto forti. Noi vogliamo arrivare il più in alto possibile".