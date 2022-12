Dopo il trionfo in finale con la sua Argentina contro la Francia, Lautaro Martinez ha voluto dedicare questa vittoria alla sua famiglia in un'intervista concessa dopo i festeggiamenti in campo. "La mia famiglia ha viaggiato in tutto il mondo per venire a trovarmi, mi supportano sempre - le sue parole -. Lo dedico a mia figlia che mi ha cambiato la vita. Grazie a tutti."