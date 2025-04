Tanta caparbietà premiata proprio negli ultimi minuti: il Bologna di Vincenzo Italiano riesce ad ottenere sul filo di lana un successo pesantissimo per la propria rincorsa alla Champions, costringendo contemporaneamente l'Inter a pescare un'amarissima sorpresa nell'uovo di Pasqua: esce a testa bassa la squadra nerazzurra, che non ha per niente convinto forse colpita dalla stanchezza per i troppi impegni e che ha subito l'intraprendenza rossoblu, premiata dal numero vincente di Riccardo Orsolini al 94esimo, che ringrazia Yann Bisseck per l'involontario assist e infila la palla alle spalle di Yann Sommer. Gancio al mento durissimo per l'Inter, che fa felice Antonio Conte e il Napoli, il cui aggancio alla vetta è ora definitivo. La lotta Scudetto vive una fase incandescente.

IL TABELLINO

BOLOGNA-INTER 1-0

MARCATORE: 94' Orsolini

BOLOGNA: 34 Ravaglia; 2 Holm, 31 Beukema, 26 Lucumí, 33 Miranda; 20 Aebischer (88' 6 Moro), 8 Freuler; 11 Ndoye, 21 Odgaard (88' 80 Fabbian), 30 Dominguez (70' 7 Orsolini); 24 Dallinga.

In panchina: 23 Bagnolini, 25 Pessina, 5 Erlic, 17 El Azzouzi, 18 Pobega, 22 Lykogiannis, 28 Cambiaghi, 29 De Silvestri, 39 Pedrola.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (64' 32 Dimarco); 36 Darmian (88' 31 Bisseck), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (64' 16 Frattesi), 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro Martinez (88' 8 Arnautovic), 11 Correa (70' 99 Taremi)

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 21 Asllani, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Baccini - Bahri. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Abisso. Assistente VAR: Meraviglia.

Note

Espulsi: Italiano (Allenatore Bologna) e Farris (Vice all. Inter) per protesrte-

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Ndoye (B), Bastoni (I), Correa (I), Orsolini (B),

Corner: 7-6

Recupero: 1°T 2', 2°T 6'.

97' - Fischia Colombo, rien ne va plus al Dall'Ara! Il gol di Orsolini al 94esimo regala al Bologna tre punti d'oro e condanna l'Inter all'aggancio definitivo da parte del Napoli. Nel finale, scaramucce con Darmian e lungo conciliabolo dei nerazzurri con Colombo.

96' - Si riparte, Colombo indica due minuti da adesso.

95' - Orsolini viene ammonito per essersi tolto la maglietta, mentre è in corso un check del VAR.

94' - Orsolini porta in vantaggio il Bologna al 94esimo! Sul colpo di testa di Bisseck mal calibrato, l'esterno si inventa una rovesciata che non lascia scampo a Sommer.

93' - Pavard toglie un pallone dalla disponibilità di Sommer regalando corner al Bologna.

90' - Concessi quattro di recupero.

90' - Altra azione insistita del Bologna, conclusa male da Holm. Proteste per un presunto mani di Carlos Augusto, ma Colombo fa segno che dalla sala VAR gli han detto che è tutto ok.

89' - Cambia anche il Bologna: Fabbian e Moro rilevano Odgaard e Aebischer.

88' - Bisseck e Arnautovic gli ultimi cambi: fuori Darmian e Lautaro.

86' - Azione pericolosa del Bologna, che due volte con Cambiaghi e una con Castro non riesce a trovare lo spazio per colpire.

83' - Taremi riesce nella clamorosa impresa di colpire il palo da zero metri, ma per fortuna dell'iraniano Colombo ravvede una carica su Ravaglia.

81' - Una doppia spinta su Taremi non viene punita da Colombo, un fallo dell'iraniano sì. Ammonito Correa dalla panchina

78' - Dimarco riesce ad anticipare Holm, ma il suo cross è ribattuto dal difensore rossoblu.

77' - Nel Bologna dentro Castro per Dallinga e Cambiaghi per Ndoye.

76' - Corner dalla sinistra, Carlos Augusto non inquadra la porta.

73' - Un gladatorio Darmian ruba palla a Ndoye e prende anche fallo.

70' - Nel Bologna, è il turno di Orsolini: fuori Dominguez.

69' - Finisce la partita di Correa, in campo Taremi.

69' - Duello arcigno tra Dominguez e la difesa dell'Inter, che riesce ad avere la meglio.

67' - Dimarco prova un pallone filtrante, ma nessuno raccoglie l'occasione: palla al Bologna.

64' - Doppio cambio per l'Inter. Fuori gli ammoniti Bastoni e Mkhitaryan, dentro Dimarco e Frattesi.

61' - Bastoni trattiene Ndoye e viene ammonito: niente Roma anche per lui.

60' - Tentativo velleitario di Lautaro smorzato da Lucumi, Ravaglia controlla.

58' - Cartellino giallo anche per Ndoye per plateali proteste, partita che sta diventando incandescente.

57' - Espulsi il tecnico del Bologna Italiano e il vice di Inzaghi Farris! Una vigorosa discussione tra i due viene punita con l'allontanamento dal campo.

55' - Il Bologna sgancia uno schema su punizione, tiro di Dominguez che termina a lato.

54' - Fallo di Barella, pericolo da punizione per il Bologna.

53' - Azione dell'Inter con Darmian che appoggia per Calhanoglu. Il turco scarica su Correa che calcia alle stelle.

51' - Mkhitaryan strappa palla a Holm, per Colombo però è fallo.

50' - Cross di Dimonguez, Somme para. Ma ci sono proteste per una trattenuta con spinta di Bastoni.

47' - Subito occasione da corner per il Bologna. Mkhitaryan interviene facendo rimpallare il pallone su Holm, rinvio dal fondo.

19.02 - Si riparte senza cambi, primo pallone della ripresa per l'Inter: PARTITI!

19.01 - Squadre che tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Primo tempo non proprio da consegnare agli annali per l'Inter. L'acido lattico comincia a farsi sentire pesantemente con un Bologna che controlla il gioco praticamente per tutta la prima frazione, fatta eccezione per una breve parentesi di risveglio interista non sufficiente però a salvare il bilancio di questa prima frazione di gara. Opinabile la direzione di gara dell'arbitro Colombo.

45' + 2' - Finisce il primo tempo! Bologna e Inter vanno a riposo sul punteggio di 0-0!

45' + 2' - Ottima chiusura di Acerbi su Ndoye, che però prima aveva controllato il pallone con una mano.

45' + 1' - Iniziano i due minuti di recupero. Barella si inventa un lancio improponibile con palla che finisce fuori.

43' - Colombo fa ribattere un rinvio dal fondo a Ravaglia, protesta il Dall'Ara.

43' - Stavolta è Mkhitaryan che prende fallo, punizione per l'Inter.

41' - Dominguez propone un pallone troppo profondo a Odgaard che termina sul fondo, poi impreca sbattendo i pugni a terra.

39' - Cartellino giallo per Mkhitaryan, che atterra fallosamente Odgaard. Era diffidato, salterà la Roma.

39' - Gioco fermo, Mkhitaryan cambia gli scarpini.

38' - Calhanoglu cadendo a terra tocca la palla con la mano, per Colombo il fallo è del turco. Intanto, Ndoye necessita dei soccorsi.

35' - Correa con grinta strappa un calcio d'angolo: Inter che pare essere uscita dal torpore.

34' - Bastoni! Pericolo da corner, il difensore colpisce in maniera sporca con la spalla mandando alto di poco.

31' - Prova a scuotersi l'Inter: numero di Barella che lancia Carlos Augusto il quale anziché tirare prova l'assist, chiude Holm in corner.

30' - Ravaglia esce e anticipa Barella lanciato dalle retrovie. Poche idee oggi per l'Inter.

28' - Cosa si è divorato Dallinga! Allungo di Ndoye a destra, lo svizzero salta Acerbi e mette in mezzo per l'olandese il cui tiro è deviato da Pavard che manda fuori. C'è calcio d'angolo, spazza Lautaro.

27' - Conclusione appena fuori area di Aebischer, Sommer controlla e si accovaccia sul pallone.

25' - Darmian tenta un aggancio in area felsinea, ma alla fine commette fallo su Miranda.

23' - Fermata un'azione dell'Inter per un fuorigioco di Lautaro che se c'è, è millimetrico.

22' - Lancio lungo dalle retrovie inarrivabile per Barella, Ravaglia controlla.

19' - Ancora Bologna. Azione avvolgente conclusa da un tiro di Miranda che termina alto per la disperazione dello spagnolo.

17' - Ndoye sfiora il gol! Lo svizzero recupera palla a metà campo e parte lancia in resta, trovando un rasoterra che termina fuori per pochi centimetri.

16' - Carlos Augusto torna in campo. Bologna molto aggressivo, Inter in difficoltà.

15' - Il brasiliano torna in piedi e cammina verso bordocampo. Intanto si scalda Dimarco.

14' - Bruttissima caduta di Carlos Augusto su contrasto con Holm, il ginocchio si piega innaturalmente e il brasiliano rimane a terra.

13' - Intercetto di Mkhitaryan che però serve un pallone troppo lungo per Correa, rimedia la difesa.

11' - Bologna ancora insidioso sulla sinstra, cross spazzato da Acerbi ma l'azione prosegue con Ndoye che svirgola malamente da buona posizione.

10' - Calcia Miranda, palla che termina abbondantemente alta sopra la traversa.

9' - Punizione pericolosa per il Bologna per fallo su Odgaard. Calhanoglu protesta per un fallo precedente su Mkhitaryan non sanzionato.

6' - Pericoloso lancio lungo per Ndoye, Sommer esce e calcia più lontano che può. Proteste precedenti per un presunto tocco di mano di Barella.

5' - Correa perde un pallone banale innescando una ripartenza del Bologna con Dominguez che lancia per Ndoye, anticipato da Bastoni. Ma era tutto fermo per fuorigioco.

4' - Carlos Augusto! Colpo di testa in tuffo del brasiliano che sibila vicinissimo al palo sinistro di Ravaglia

3' - Punizione battuta a sorpresa, Lautaro uccella Lucumi e va al tiro: Ravaglia respinge in corner.

3' - Manovra l'Inter a ridosso della metà campo. Poi Correa si guadagna una punizione .

18.00 - Primo pallone della partita per il Bologna: PARTITI!

17.58 - Dopo le foto di rito, Freuler e Lautaro Martinez davanti a Colombo per il sorteggio.

17.55 - Bologna e Inter entrano in campo, sciarpe al vento per la Curva Bulgarelli in un Dall'Ara esaurito.

17.54 - Bologna e Inter sono nel tunnel che porta al campo.

17.43 - Benjamin Pavard saluta Davide Calabria, a bordocampo, prima di tornare negli spogliatoi.

17.41 - Squadre che tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio al Dall'Ara. Intanto, Jhon Lucumi viene premiato dal DS del Bologna Marco Di Vaio per le 100 presenze in rossoblu.

