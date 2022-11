Non mancherà l'appuntamento con la Supercoppa Italiana la Curva Nord nerazzurra, che dalla pagina Facebook 'L'Urlo della Nord' dà l'annuncio della sua presenza sulle tribune dello stadio di Riyad il prossimo 18 gennaio per la sfida contro il Milan, lanciando al tempo stesso un appello per tutti i sostenitori nerazzurri per aggregarsi a loro salendo sul charter che farà andata e ritorno in giornata. "Una finale contro i rivali di sempre - dice il comunicato -. La Curva Nord Milano sta organizzando un volo con andata e ritorno in giornata. Invitiamo tutti gli interisti a seguire la squadra insieme a noi".