Altra grande gara quella imbastita venerdì scorso dall'Inter di Inzaghi contro l'Atalanta a San Siro, dove la prestazione sciorinata dai Campioni d'Italia ha fatto trepidare migliaia di cuori nerazzurri, tornati a pulsare allo stesso ritmo della scorsa stagione. I campioni in carica difatti, dopo aver dominato nella scorsa annata, non sembrano avere intenzione di smettere e lo mettono in chiaro proprio nel primo big match dell'anno.

Una vittoria che la dice lunga su forza e mentalità della Beneamata, omaggiata anche dalla Curva Nord che dopo i tre punti conquistati contro la Dea ha scritto sui social: "Bentornata Inter. Solidi e massicci...".

