59' - D'Ambrosio innesca un contropiede, servendo Dumfries che non trova l'assistenza in mezzo. Cambio per l'Inter: Gosens rileva Correa.

65' - Barella chiede il cambio, Inzaghi manda al suo posto Vidal in campo. Dentro anche Bastoni per Dimarco.

68' - Due corner in fla per l'Inter, senza esito. Poi però Calhanoglu dalla distanza manda di poco fuori.

84' - Dumfries è il primo ammonito del match per intervento in ritardo su Caprari.

La vittoria di Torino era arrivata con grande sacrificio e un po' di bruttezza, ma è servita eccome. L'Inter onora le parole di Simone Inzaghi nel prepartita ottenendo un altro importante successo contro l'Hellas Verona. A San Siro, finisce una partita che i nerazzurri dominano sostanzialmente nel primo tempo, dove arrivano ampi sprazzi di bel gioco e soprattutto i gol di Nicolò Barella ed Edin Dzeko che indirizzando definitivamente il match, e che poi gestiscono nella ripresa, dove i gialloblu fanno vedere qualcosa di più interessante rispetto all'abulia dei primi 45 minuti, anche se raramente creano veri presupposti per impensierire Samir Handanovic. Vittoria di autorità, quella dell'Inter, che ora mette pressione al Napoli agganciato in classifica e al Milan distante solo un punto.

19.04 - Squadre in campo per la ripresa. Sono 61.325 gli spettatori presenti.

19.02 - De Vrij viene sostituito al termine del primo tempo a causa di un affaticamento alla coscia sinistra. Al suo posto andrà in campo Danilo D’Ambrosio

INTERVALLO - Un primo tempo dove si è rivista per ampi tratti l’Inter più bella, capace di mandare sin dall’inizio in tilt i meccanismi dell’Hellas Verona e dominare in lungo e in largo approfittando degli svarioni scaligeri. La superiorità si concretizza con le reti firmate da Nicolò Barella e da Edin Dzeko, che nel giro di otto minuti piazzano l’uno-due che sin qui indirizza l’incontro. Verona veramente pericoloso solo in una circostanza con Samir Handanovic ottimo su Giovanni Simeone, ma nel complesso prova deludente dei gialloblu in questo primo tempo al cospetto di un’Inter finalmente brillante.

47' pt - Finisce qui il primo tempo, con problemi per Ceccherini rimasto a terra dopo uno scontro con Perisic: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sul Verona.

46' pt - Un minuto di recupero, Simeone prova a incunearsi in area ma viene controllato bene da Skriniar.

44' - Prima azione manovrata del Verona, Dzeko libera l'area nerazzurra con un colpo di testa.

42' - Dzeko prova a girarsi e tirare, conclusione non eccelsa.

41' - Correa punta l'uomo, entra in area e calcia, trovando l'opposizione di un difensore.

38' - Altro cross di Perisic, Ceccherini interviene rischiando l'autogol.

35' - Primo pericolo per Handanovic, che si fa trovare pronto in uscita e respinge il tiro di Simeone.

34' - Perisic crossa, Montipò esce e blocca in presa alta.

IL GOL DI DZEKO: Corner di Perisic sul quale il bosniaco si avventa da due passi e piazza alle spalle di Montipò con un tocco vellutato.

30' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! EDIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNN DZEEEEEEEEEEEEEEEEEEKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

29' - Gioco di prestigio di Dzeko che salta Gunter poi va col rasoterra, Montipò si allunga e respinge.

27' - Dimarco anticipa nettamente Bessa, ma Marinelli ravvisa un fallo del nerazzurro.

26' - Correa su assist di Barella calcia centrale, Montipò respinge coi piedi.

IL GOL DI BARELLA: Palla persa ingenuamente dal Verona, Perisic recupera e vola in avanti per poi servire un cross d'esterno sul quale Barella piomba come un falco senza lasciare scampo a Montipò

24' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! NICOLOOOOOOOOOOOO BAREEEEEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

22' - Contesa a metà campo risolta da Marinelli con una punizione per i gialloblu.

20' - Tudor ostacola una rimessa per l'Inter, Marinelli lo richiama.

18' - Gran colpo di reni di Montipò che in tuffo dice no a una conclusione a botta sicura di Perisic.

16' - I due giocatori riprendono la contesa. Correa sbraccia su Ceccherini, punizione Hellas.

15' - De Vrij si scontra con Simeone, i giocatori necessitano dell'intervento dei medici.

14' - Bel triangolo Perisic-Dzeko-Calhanoglu, col turco che però non riesce a raccogliere la sponda del croato per l'intervento di Tameze.

13' - Brozovic dà il la a una combinazione sulla quale il Verona si rifugia in fallo laterale.

12' - Correa per Dzeko, che guadagna un nuovo corner. Sugli sviluppi, tiro al volo da dimenticare di Barella.

11' - Tunnel di Lazovic a Dumfries, che però mette una pezza guadagnando anche il rinvio dal fondo.

8' - Contropiede cinque contro tre dell'Inter, Dumfries prova col rasoterra trovando l'opposizione di Montipò.

7' - Punizione di Calhanoglu che si stampa sulla barriera.

6' - Strappo di Correa, che viene atterrato da Ceccherini al limite dell'area. Punizione interessante per l'Inter.

5' - Sugli sviluppi del corner, De Vrij di testa manda alto.

4' - Dimarco si inventa una zinagarata di 60 metri ma quando arriva in area conclude debolmente, trovando una deviazione in corner.

2' - Dumfries strappa una rimessa laterale dopo un contrasto con Bessa.

18.01 - Sarà dell'Hellas il calcio d'inizio del match: PARTITI!

17.59 - Handanovic e Faraoni davanti a Marinelli per il sorteggio.

17.58 - Inter e Verona entrano in campo per il rituale pre-partita.

17.50 - Riscaldamento concluso, tra pochi minuti calcio d'inizio a San Siro.

