Tanti buoni segnali per l'Inter di Inzaghi nel secondo test di questa pre-season, prima della partenza per il Giappone. Contro la Pergolettese i nerazzurri dominano una gara senza storia in cui si impongono con un rotondo 10-0. I primi quattro gol arrivano nel primo tempo con Correa, Bastoni, Calhanoglu e Dumfries, mentre la sgasata del secondo tempo porta la firma di Lautaro Martinez: il Toro firma il poker personale in 45' (due reti su rigore), con Esposito e Mkhitaryan a completare il tabellino.

RIVIVI IL LIVE:

95' - FISCHIO FINALE! L'INTER BATTE LA PERGOLETTESE 10-0. In rete Correa, Bastoni, Calhanoglu, Dumfries, Esposito e Mkhitaryan, a cui si aggiunge il poker di Lautaro.

92' - GOOOOOOOOOOL DELL'INTER! RETE DI LAUTARO! Questa volta l'argentino incrocia il calcio di rigore, ma il risultato non cambia. Inter-Pergolettese 10-0.

91' - Acerbi va in percussione e viene sgambettato in area: altro calcio di rigore.

89' - Vitalucci cerca la magia da 60 metri e rischia di beffare Di Gennaro, bravo a sporcare sul palo la traiettoria velonosa dalla distanza.

87' - GOOOOOOOOOOL DELL'INTER! RETE DI LAUTARO! L'argentino è scatenato e trova la tripletta, correggendo di prima intenzione con il sinistro il bel cross offerto da Dimarco. Inter-Pergolettese 9-0.

85' - GOOOOOOOOOOOL DELL'INTER! RETE DI MKHITARYAN! Esposito rifinisce col tacco, Lautaro lascia correre e l'armeno non perdona con un preciso piatto destro dal limite dell'area. Inter-Pergolettese 8-0.

82' - Bella sgasata di Mkhitaryan sulla sinistra, conclusa con la palla dietro per Esposito: il tentativo dell'attaccante è respinto dal portiere avversario.

78' - Altri due cambi per Inzaghi, che butta nella mischia A. Stankovic e Lazaro al posto di Stabile e Cuadrado.

77' - GOOOOOOOOOOL DELL'INTER! Lautaro apre il piatto dal dischetto e spiazza il portiere avversario. Inter-Pergolettese 7-0.

76' - Dimarco steso in area: l'arbitro non ha dubbi e fischia calcio di rigore.

75' - GOOOOOOOOOOOL DELL'INTER!! RETE DI ESPOSITO! I nerazzurri trovano ancora un gol su calcio d'angolo: Esposito trasforma in rete di testa il corner di Dimarco. Inter-Pergolettese 6-0.

72' - Ci prova Sangiovanni di testa, ma Di Gennaro battezza il pallone fuori.

70' - Altro giro di sostituzioni: nell'Inter Radu lascia il posto a Di Gennaro. Negli ospiti dentro invece Doldi, Lambrughi, Schiavini, Sangiovanni, Schirru, Tacchinardi, Sartori e Di Piedi.

64' - GOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER!! RETE DI LAUTARO! L'argentino approfitta di un pasticcio della difesa ospite e scaraventa sotto la traversa una palla sporca che vale la manita. Inter-Pergolettese 5-0.

57' - Poche emozioni in questo tratto di gara: l'Inter controlla la partita con il possesso, ma non affonda con decisione.

48' - Lautaro ci prova subito: il potente destro del Toro è respito dal portiere ospite.

46' - VIA AL SECONDO TEMPO. Girandola di cambi per Inzaghi, che modifica tutto l’undici in campo: dentro Radu, Darmian, Acerbi, Stabile, Cuadrado, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro ed Esposito. Negli ospiti fuori Caccavo per Caia, Mazzarani per Figoli e Bozzuto per Bignami, ma anche il portiere Cattaneo.

45 + 5' - FINE PRIMO TEMPO. Dopo 5' di recupero, l'arbitro fischia la fine del primo tempo: l'Inter è in vantaggio 4-0 sulla Pergolettese grazie alle reti di Correa, Bastoni, Calhanoglu e Dumfries.

45 + 4' - Tentativo da fuori di Gosens: il mancino del tedesco finisce largo.

45' + 1' - GOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER! RETE DI DUMFRIES! L'olandese salta più in alto di tutti sul bel cross di Gosens, piegando le mani di Soncin e siglando il gol del poker. Inter-Pergolettese 4-0.

43' - Prima occasione per la Pergolettese: il destro a incrociare di Guiu Vilanova sbatte sui cartelloni pubblicitari.

38' - Rapida ripartenza dell'Inter, con Thuram innescato sulla destra che gioca la palla dietro per Barella: il destro di prima del centrocampista è centrale e trova pronto Soncin.

37' - Primo cambio per Inzaghi: dentro Fabbian, fuori Sensi.

35' - Piccolo momento di riposo per le due squadre, con l'arbitro che concede il cooling break.

31' - GOOOOOOOOOOOL DELL'INTER!! RETE DI CALHANOGLU! Il turco riceve palla ben lontano dal limite dell'area e calcia rasoterra ad incrociare, trovando l'angolo vincente alla destra di un colpevole Soncin. Inter-Pergolettese 3-0.

30 '- Dumfries arriva al cross dalla fascia destra, ma Correa non prende bene la mira sull'iniziativa in tuffo di testa.

29' - Inter di nuovo pericolosa sugli sviluppi di un corner: tocca a De Vrij svettare più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa si spegne largo alla sinistra di Soncin.

23' - GOOOOOOOL DELL'INTER!!! RETE DI BASTONI! Nerazzurri ancora letali su calcio d'angolo, questa volta con l'incornata del difensore: il numero 95 è bravo ad attaccare il primo palo, correggendo in rete la pennellata di Calhanoglu. Inter-Pergolettese 2-0.

21' - Ancora Correa scatenato: il Tucu si accentra partendo da sinistra, ma il tentativo è respinto dalla difesa ospite.

20' - GOOOOOOL DELL'INTER!! RETE DI CORREA! Sugli sviluppi del corner, Bastoni spizza il pallone con il tacco e trova una deviazione che termina sulla testa dell'argentino, che sblocca la gara. Inter-Pergolettese 1-0.

18' - Correa prova a beffare Soncin con un destro piazzato: il portiere della Pergolettese smanaccia in angolo.

15' - Calhanoglu scambia il pallone al limite dell'area con Correa e poi calcia una rasoiata verso la porta della Pergolettese: Soncin è ancora attento.

14' - Altra occasione per l'Inter: cross morbido di Bisseck sul secondo palo ma Thuram, disturbato da Arini, non riesce a trovare il colpo vincente: la palla sfila sul fondo.

4' - Scambio nello stretto tra Sensi e Thuram, con il numero 5 dell'Inter che arriva al tiro: Soncin blocca a terra.

3' - Ci prova ancora Gosens: il destro da fuori termina alto sopra la traversa.

2' - L'Inter si porta subito in avanti, ma il tiro-cross di Gosens è bloccato da Soncin.

1' - Fischio d'inizio: Inter-Pergolettese è cominciata.

18.02 - L'inizio dell'amichevole era in programma alle ore 18, ma le squadre entrano in campo con qualche minuto di ritardo.

Dopo la vittoria per 3-0 nella prima uscita stagionale contro il Lugano (con le reti di Fabbian, Sensi ed Esposito), l'Inter torna in campo per il secondo test della pre-season. Si gioca sempre sul prato di Appiano Gentile, ma questa volta l'avversario dei nerazzurri è la Pergolettese, formazione lombarda che milita in Serie C. Nella formazione iniziale scelta da Inzaghi spicca la conferma di Bisseck con De Vrij e Bastoni davanti a Stankovic, mentre in mediana ci sono Barella, Sensi e Calhanoglu. Le corsie sono in possesso di Dumfries e Gosens, in attacco esordio dal 1' per Thuram al fianco di Correa.

FcInterNews.it vi propone la diretta testuale dell'evento.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 35 F. Stankovic; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 5 Sensi, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 11 Correa, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 97 Radu, 10 Lautaro, 14 Fabbian, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Cuadrado, 19 Lazaro, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Esposito, 32 Dimarco, 36 Darmian, 44 Stabile, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

PERGOLETTESE (3-5-2): 1 Soncin; 2 Tonoli, 6 Arini, 5 Capoferri; 7 Bariti, 10 Mazzarani, 4 Andreoli, 8 Aucelli, 3 Bozzuto; 9 Caccavo, 11 Guiu Vilanova. A disposizione: 12 Cattaneo, 22 Doldi, 13 Lambrughi, 14 Bignami, 15 Schiavini, 16 Sangiovanni, 17 Schirru, 18 Figoli, 19 Tacchinardi, 20 Sartori, 21 Caia, 23 Raimondi, 24 Vitalucci, 25 Di Piedi. Allenatore: Abbate

