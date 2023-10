Nessuna squadra in Europa corre in trasferta come l'Inter. Ieri a Torino è arrivato il quarto successo in quattro gare lontano da San Siro disputate in campionato, senza subire neppure una rete: 0-2 a Cagliari, 0-1 ad Empoli, 0-4 a Salerno e 0-3 contro i granata. "Prima di ieri, i nerazzurri dividevano il primato con l'Arsenal che però ha pareggiato 2-2 a Stamford Bridge contro il Chelsea", ricorda La Gazzetta dello Sport.

Snocciolando alcuni dati del sito statistico Opta, la rosea analizza la marcia spedita dei nerazzurri partendo dal dato dei tiri totali concessi: in casa sono stati 48 in 5 match, mentre in trasferta sono 38 in 4 incontri. Sintetizzando, l'Inter passa dai 3,2 tiri nello specchio concessi di media al Meazza ai 2,25 di media in trasferta. Un altro dato interessante riguarda il recupero palla, prassi che a San Siro mediamente avviene attorno a 38,5 metri, mentre in trasferta a 33,8: tradotto, la squadra di Inzaghi in trasferta tende a restare meno alta che in casa e ad abbassare il baricentro medio (a quasi 51 metri a Milano, a 50,2 fuori).

"Al Meazza inoltre l'Inter è meno cattiva nell'andare a contrasto, un dato che però non è collegato con il possesso del pallone - chiosa la rosea -. In casa i nerazzurri vincono di media 7,8 contrasti a incontro ovvero il 54,6%, mentre in trasferta i contrasti vinti mediamente sono 9,5 ovvero il 61%".

