Intervistata a margine del Meeting Nazionale IAFA (Italian Association of Football Agent) al Circolo Marina Militare a Roma, l'agente Rafaela Pimenta ha parlato del futuro di alcuni suoi assistiti. Tra loro c'è il nerazzurro Henrikh Mkhitaryan, per cui da tempo si parla di rinnovo contrattuale: "Quanto manca al rinnovo? "Noi siamo pronti", le poche parole della procuratrice brasiliana sull'armeno. Insomma, tutto sembra lasciar presupporre una trattativa in discesa.

