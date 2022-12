Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato a Radio La Red facendo una rivelazione sullo stato di salute dell'attaccante argentino. "Sta giocando con infiltrazioni, ha un forte dolore alla caviglia. Sta lavorando molto per far sparire il dolore e quando passerà, volerà in campo. È un goleador top al mondo. È molto forte nella testa. I gol annullati sono stati duri da digerire. Lui e Julian Alvarez insieme? Si potenziano nelle caratteristiche, si trovano bene uno con l'altro".