Intervistato dal quotidiano genovese Il Secolo XIX, Jürgen Klinsmann, ex attaccante dell'Inter, si è espresso sulle chance del club nerazzurro di arrivare alla conquista della Champions League: "Di recente sono venuto alla festa organizzata da Ernesto ellegrini per il presidente Beppe Marotta, c’erano Beppe Bergomi e Riccardo Ferri. L’Inter deve provare a vincere la Champions, ha tanta qualità, Marotta e Simone Inzaghi sono eccezionali. Per me è pronta. Ma dipenderà dalla grinta, dalla fame".

In questi giorni c'è un altro Klinsmann che sta recitando un ruolo da protagonista in Italia: è Jonathan, portiere del Cesena in Serie B, per il quale il padre spende parole di elogio: "Siamo orgogliosi di Jonathan. Aveva talento pure nel basket, ha scelto il calcio. Fino a 11 anni era un numero 10, poi è andato tra i pali. Sì, lo allenavo con i miei tiri, ma come qualsiasi papà col figlio. Cosa apprezzo di lui? Più le cose si complicano e più si diverte e dà il meglio. È un gamer. Si esalta nelle difficoltà.Nel suo ruolo serve pazienza. A un attaccante bastano due minuti, fai gol e ti metti in luce. Ma ho sempre creduto in lui e so che può farcela pure in Italia".

