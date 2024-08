La 'questione familiare' ha contraddistinto la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Juve di Khéphren Thuram. Che, incalzato dai giornalisti presenti, ha raccontato quelli che sono stati i discorsi avuti col padre Lilian e il fratello Marcus nei giorni del suo arrivo nella Torino bianconera: "Ovviamente, mio papà mi ha detto che la Juve è la squadra più grande d'Italia e del mondo per lui. Mi ha detto di sfruttare questa occasione al massimo. Se ho sfidato mio fratello per lo scudetto? La stagione non è ancora iniziata, vedremo come andrà".

Infine, l'ex Nizza sul paragone con Tikus: "Marcus dice che sono più forte io perché mi vuole tanto bene, ma per me è più forte lui. Sono molto contento per mio fratello, è arrivato a giocare per la Nazionale. Per me è un modello, il migliore della famiglia. Gioca da attaccante, il ruolo più difficile: fa molti gol, riesce a essere un assistman perfetto. Quindi per me lui è il più forte".

