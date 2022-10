Cosa risponde a chi dice che la vostra fu una “brutta” partita perché affrontata con arrendevolezza sin dall’inizio? "L’ho sentito dire per anni. Rispondo dicendo che, invece, è stata bella. Bellissima. Abbiamo giocato bene come collettivo, rischiando il giusto. Loro ci tenevano moltissimo: avevano caricato l’ambiente con la storia della “remuntada” e noi avevamo tutti contro...".

Julio, è stata quindi la parata della sua vita? "Non so se la più bella, ma sicuramente è stata la più famosa e importante. Anche perché tutti me la ricordano. Non solo adesso, che c’è un nuovo Barça-Inter, ma sempre. “Come hai fatto quella volta con Messi?”, mi chiedono ancora".

Ecco, il popolo blaugrana sta preparando un bell’ambientino pure stavolta.

"Ma questa è una partita molto diversa da quella, non possiamo mettere sullo stesso livello una semifinale di Champions da una gara del girone. L’Inter di oggi dovrà mantenere i nervi saldi come noi, questo è chiaro".

A proposito, che consiglio si sente di dare a Onana per questa partita bollente?

"È talmente importante... Cosa volete che gli dica? Sarà già carico di suo. Tra l’altro, lui è cresciuto a Barcellona e avrà tanti ricordi e motivazioni aggiuntive. Se un tempo il pericolo numero uno era Messi, adesso in attacco loro hanno un altro fenomeno come Lewandowski: posso solo augurargli di fare una parata come la mia su Lewa...".

Come ha visto dall’esterno questo cambio della guardia nella porta interista?

"Non entro nelle scelte di Inzaghi, Onana è un portiere di grande potenzialità, ma dico che deve sfruttare al massimo la possibilità di giocare e allenarsi ogni giorno con un campione vero come Handanovic".