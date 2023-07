Il principe Abdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz, membro d'oro dell'Al Shabab, ha spiegato durante un'intervista ad Arriyadiyah che il club saudita, già interessato all'interista Joaquin Correa, sta puntando forte su Alvaro Morata e Yannick Carrasco, giocatori dell'Atlético Madrid, per provare a farne i due nuovi rinforzi della sua squadra: "Su Morata stiamo aspettando la chiusura di questa trattativa il prima possibile - le sue parole riportate da As.com -. Per quanto riguarda Carrasco, è grande e chiara la volontà da parte del giocatore di unirsi all'Al Shabab e al suo grande progetto nel prossimo futuro, così come da parte nostra, è uno dei nostri obiettivi principali, e speriamo che si concluda in quello a cui aspiriamo, e i tifosi sappiano che possiamo preparare tutta la squadra in due giorni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!